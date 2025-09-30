https://ria.ru/20250930/ogranicheniya-2045280262.html
В трех аэропортах сняли временные ограничения на полеты
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе этих трех аэропортов. "Аэропорты Волгограда, Краснодара ("Пашковский") и Ставрополя ("Шпаковское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
