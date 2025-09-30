https://ria.ru/20250930/ogranicheniya-2045280262.html

В трех аэропортах сняли временные ограничения на полеты

В трех аэропортах сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 30.09.2025

В трех аэропортах сняли временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя сняты, сообщил официальный представитель Росавиации... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T05:59:00+03:00

2025-09-30T05:59:00+03:00

2025-09-30T05:59:00+03:00

волгоград

краснодар

ставрополь

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824857595_0:206:3153:1980_1920x0_80_0_0_0e61c60e48ec091ec58cde141a6339ea.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе этих трех аэропортов. "Аэропорты Волгограда, Краснодара ("Пашковский") и Ставрополя ("Шпаковское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250930/ogranicheniya-2045271300.html

волгоград

краснодар

ставрополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, краснодар, ставрополь, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)