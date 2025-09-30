https://ria.ru/20250930/mvd-2045410886.html
В Дагестане четвертый день ищут пропавшую 14-летнюю девочку
2025-09-30T15:28:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Четвертый день в Дагестане продолжаются поиски 14-летней девочки, также разыскивается сопровождавший ее молодой человек, сообщила руководитель пресс-службе МВД по республике Гаяна Гариева в своем Telegram-канале. "Девочка не найдена, но! У сотрудников УУР (управление уголовного розыска – ред.) в доступе есть кадры записи с камер видеонаблюдения, где пропавшая девочка идет в сопровождении молодого человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что полиция устанавливает личность мужчины и его местонахождение, чтобы выйти на след пропавшей в Махачкале еще 27 сентября 14-летней девочки.
