В Дагестане четвертый день ищут пропавшую 14-летнюю девочку
15:28 30.09.2025
В Дагестане четвертый день ищут пропавшую 14-летнюю девочку
происшествия
республика дагестан
махачкала
МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Четвертый день в Дагестане продолжаются поиски 14-летней девочки, также разыскивается сопровождавший ее молодой человек, сообщила руководитель пресс-службе МВД по республике Гаяна Гариева в своем Telegram-канале. "Девочка не найдена, но! У сотрудников УУР (управление уголовного розыска – ред.) в доступе есть кадры записи с камер видеонаблюдения, где пропавшая девочка идет в сопровождении молодого человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что полиция устанавливает личность мужчины и его местонахождение, чтобы выйти на след пропавшей в Махачкале еще 27 сентября 14-летней девочки.
республика дагестан
махачкала
происшествия, республика дагестан, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Четвертый день в Дагестане продолжаются поиски 14-летней девочки, также разыскивается сопровождавший ее молодой человек, сообщила руководитель пресс-службе МВД по республике Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
"Девочка не найдена, но! У сотрудников УУР (управление уголовного розыска – ред.) в доступе есть кадры записи с камер видеонаблюдения, где пропавшая девочка идет в сопровождении молодого человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция устанавливает личность мужчины и его местонахождение, чтобы выйти на след пропавшей в Махачкале еще 27 сентября 14-летней девочки.
Волонтеры поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Пропавший в Москве семилетний мальчик найден живым
25 апреля, 01:14
 
Происшествия
 
 
