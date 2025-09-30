https://ria.ru/20250930/modul-2045356186.html

Модуль SputnikPro состоялся для студентов Стелленбосского университета

Модуль SputnikPro состоялся для студентов Стелленбосского университета

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Студенты Стелленбосского университета приняли участие в просветительском проекте SputnikPro. Онлайн-вебинар для молодых журналистов из ЮАР провел корреспондент Sputnik Africa Алию Белло. В ходе занятия эксперт поделился с участниками практическими методами верификации информации и противодействия фейковым новостям. Ключевой темой дискуссии стал вопрос интересов, стоящих за распространением недостоверных данных. "Чтобы распознавать фейковую информацию, журналист каждый раз должен спрашивать себя: кому выгодно, чтобы я поверил в это? Мы должны помнить о мотивах выгоды и всегда подвергать проверке факты", — подчеркнул Алию Белло. Стелленбосский университет является одним из ведущих исследовательских центров Африки. Университет стабильно входит в тройку лучших в ЮАР и в число 500 ведущих университетов мира согласно международным рейтингам. SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн-режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.

