Мишустин принял участие в заседании ЕМПС в узком составе
09:36 30.09.2025 (обновлено: 10:51 30.09.2025)
Мишустин принял участие в заседании ЕМПС в узком составе
2025-09-30T09:36:00+03:00
2025-09-30T10:51:00+03:00
минск
белоруссия
киргизия
александр турчинов
михаил мишустин
бакытжан сагинтаев
снг
евразийская экономическая комиссия
МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета (ЕМПС) в узком составе. В понедельник глава российского правительства прилетел в Минск, где принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ и посетил международную промышленную выставку "Иннопром.Беларусь". Программа второго дня рабочего визита главы правительства в Минск началась с заседания Евразийского межправительственного совета в узком составе. Мероприятие проходит в Национальной библиотеке Белоруссии. Перед началом заседания его участники - помимо Мишустина это премьер председательствующей в ЕМПС Белоруссии Александр Турчин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, а также главы правительств Казахстана и Киргизии Олжас Бектенов и Адылбек Касымалиев - сделали в холле библиотеки общее фото. Армения участвует в мероприятиях ЕАЭС по видеосвязи, ее представляет вице-премьер Мгер Григорян. В Минске проходит 44-е заседание межправительственного совета. Предыдущее заседание состоялось 14-15 августа в Чолпон-Ате в Киргизии.
минск
белоруссия
киргизия
минск, белоруссия, киргизия, александр турчинов, михаил мишустин, бакытжан сагинтаев, снг, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета (ЕМПС) в узком составе.
В понедельник глава российского правительства прилетел в Минск, где принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ и посетил международную промышленную выставку "Иннопром.Беларусь".
На заседании Евразийского межправсовета рассмотрят 19 вопросов
Вчера, 08:38
Программа второго дня рабочего визита главы правительства в Минск началась с заседания Евразийского межправительственного совета в узком составе.
Мероприятие проходит в Национальной библиотеке Белоруссии. Перед началом заседания его участники - помимо Мишустина это премьер председательствующей в ЕМПС Белоруссии Александр Турчин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, а также главы правительств Казахстана и Киргизии Олжас Бектенов и Адылбек Касымалиев - сделали в холле библиотеки общее фото. Армения участвует в мероприятиях ЕАЭС по видеосвязи, ее представляет вице-премьер Мгер Григорян.
В Минске проходит 44-е заседание межправительственного совета. Предыдущее заседание состоялось 14-15 августа в Чолпон-Ате в Киргизии.
Мишустин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии
29 сентября, 18:57
 
МинскБелоруссияКиргизияАлександр ТурчиновМихаил МишустинБакытжан СагинтаевСНГЕвразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союз
 
 
