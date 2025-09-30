https://ria.ru/20250930/mishustin-2045298463.html
Мишустин принял участие в заседании ЕМПС в узком составе
Мишустин принял участие в заседании ЕМПС в узком составе - РИА Новости, 30.09.2025
Мишустин принял участие в заседании ЕМПС в узком составе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета (ЕМПС) в узком составе. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T09:36:00+03:00
2025-09-30T09:36:00+03:00
2025-09-30T10:51:00+03:00
минск
белоруссия
киргизия
александр турчинов
михаил мишустин
бакытжан сагинтаев
снг
евразийская экономическая комиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045312333_0:193:3042:1904_1920x0_80_0_0_efc78137fab7b9f320b5e08cb10b0c34.jpg
МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета (ЕМПС) в узком составе. В понедельник глава российского правительства прилетел в Минск, где принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ и посетил международную промышленную выставку "Иннопром.Беларусь". Программа второго дня рабочего визита главы правительства в Минск началась с заседания Евразийского межправительственного совета в узком составе. Мероприятие проходит в Национальной библиотеке Белоруссии. Перед началом заседания его участники - помимо Мишустина это премьер председательствующей в ЕМПС Белоруссии Александр Турчин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, а также главы правительств Казахстана и Киргизии Олжас Бектенов и Адылбек Касымалиев - сделали в холле библиотеки общее фото. Армения участвует в мероприятиях ЕАЭС по видеосвязи, ее представляет вице-премьер Мгер Григорян. В Минске проходит 44-е заседание межправительственного совета. Предыдущее заседание состоялось 14-15 августа в Чолпон-Ате в Киргизии.
https://ria.ru/20250930/sovet-2045290638.html
https://ria.ru/20250929/rossiya-2045226003.html
минск
белоруссия
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045312333_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_90629c50d199e4f8584fa5c68d0b9db7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, киргизия, александр турчинов, михаил мишустин, бакытжан сагинтаев, снг, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз
Минск, Белоруссия, Киргизия, Александр Турчинов, Михаил Мишустин, Бакытжан Сагинтаев, СНГ, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз
Мишустин принял участие в заседании ЕМПС в узком составе
Мишустин в Минске принял участие в заседании ЕМПС в узком составе