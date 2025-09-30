https://ria.ru/20250930/metro-2045271144.html

В Минтрансе рассказал о системах оплаты по биометрии в метро

В Минтрансе рассказал о системах оплаты по биометрии в метро - РИА Новости, 30.09.2025

В Минтрансе рассказал о системах оплаты по биометрии в метро

Почти все метрополитены России оснащены системами оплаты по биометрии, такая технология проходит тестирование в Санкт-Петербурге и Новосибирске и до конца 2025... РИА Новости, 30.09.2025

россия

санкт-петербург

новосибирск

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Почти все метрополитены России оснащены системами оплаты по биометрии, такая технология проходит тестирование в Санкт-Петербурге и Новосибирске и до конца 2025 года планируется ее запуск, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. Система оплаты по биометрии уже работает в метро Москвы. Был запущен пилот с такой технологией и в метро Санкт-Петербурга и Новосибирска. "Технология биометрической идентификации уже показала свою работоспособность: практически все метрополитены Российской Федерации оборудованы соответствующими системами, запуск в Санкт-Петербурге и Новосибирске планируется до конца года, тестирование уже проходит", - сказали в Минтрансе РФ в преддверии международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025".

