Матвиенко отметила сплоченность жителей воссоединенных регионов - РИА Новости, 30.09.2025
08:24 30.09.2025
Матвиенко отметила сплоченность жителей воссоединенных регионов
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жители воссоединенных регионов продемонстрировали сплоченность и единство в вопросе определения будущего этой исконно русской земли, вернулись в состав России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Спикер Совфеда поздравила жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с годовщиной знаменательной даты, ее обращение распространила пресс-служба СФ. Так, поздравляя жителей Донецкой Народной Республики, Матвиенко отметила, что в Донбассе продемонстрировали "сплоченность и единство в вопросе определения будущего этой исконно русской земли, решимость восстановить историческую справедливость и вернуться в состав нашего государства". Желание обеспечить уверенность в завтрашнем дне для себя и своих детей, растить их в независимой и сильной стране, стремление к позитивным переменам в экономике и социальной сфере предопределили свободный и осознанный выбор людей, подчеркнула она. "Сегодня в Донецкой Народной Республике реализуются масштабные инфраструктурные проекты, вводятся в эксплуатацию современные инженерные сооружения, объекты здравоохранения и образования. Руководство региона делает все возможное для обеспечения безопасности и повышения благополучия его жителей, предоставления им всех прав и возможностей, которыми пользуются граждане Российской Федерации", - говорится в поздравлении. Спикер СФ выразила уверенность, что республика продолжит наращивать свой потенциал, сохранит и приумножит богатое историко-культурное наследие.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Жители воссоединенных регионов продемонстрировали сплоченность и единство в вопросе определения будущего этой исконно русской земли, вернулись в состав России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Спикер Совфеда поздравила жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с годовщиной знаменательной даты, ее обращение распространила пресс-служба СФ. Так, поздравляя жителей Донецкой Народной Республики, Матвиенко отметила, что в Донбассе продемонстрировали "сплоченность и единство в вопросе определения будущего этой исконно русской земли, решимость восстановить историческую справедливость и вернуться в состав нашего государства".
Желание обеспечить уверенность в завтрашнем дне для себя и своих детей, растить их в независимой и сильной стране, стремление к позитивным переменам в экономике и социальной сфере предопределили свободный и осознанный выбор людей, подчеркнула она. "Сегодня в Донецкой Народной Республике реализуются масштабные инфраструктурные проекты, вводятся в эксплуатацию современные инженерные сооружения, объекты здравоохранения и образования. Руководство региона делает все возможное для обеспечения безопасности и повышения благополучия его жителей, предоставления им всех прав и возможностей, которыми пользуются граждане Российской Федерации", - говорится в поздравлении.
Спикер СФ выразила уверенность, что республика продолжит наращивать свой потенциал, сохранит и приумножит богатое историко-культурное наследие.
