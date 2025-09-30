Рейтинг@Mail.ru
ВС России практически окружили группировку ВСУ в Амбарном, сообщил Марочко
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 30.09.2025
ВС России практически окружили группировку ВСУ в Амбарном, сообщил Марочко
Российские войска практически окружили группировку ВСУ в селе Амбарное Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 30.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
отрадное
андрей марочко
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Российские войска практически окружили группировку ВСУ в селе Амбарное Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По словам Марочко, российские войска продвинулись в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области, где им удалось завладеть выгодными позициями к юго-востоку от населенного пункта. "Успехи наших войск привели к серьезному ухудшению оперативно-тактической ситуации для украинского командования, поскольку группировка ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.), находящаяся в Амбарном и его окрестностях, уже охвачена нашими войсками - для полного окружения украинских боевиков силам РФ остается продвинуться на 1,5 километра по флангам", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что также есть успехи в районе населенного пункта Отрадное, где российские войска заняли новые позиции и продвинулись в северо-западном направлении. Марочко 26 сентября сообщал, что российские войска вошли в Отрадное. Минобороны России 18 сентября отмечало, что группировка ВС РФ "Север" нанесла поражения подразделениям ВСУ в районах насаленных пунктов Амбарное и Волчанск, противник потерял свыше 205 военнослужащих.
россия
харьковская область
отрадное
безопасность, россия, харьковская область, отрадное, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Отрадное, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Российские войска практически окружили группировку ВСУ в селе Амбарное Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, российские войска продвинулись в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области, где им удалось завладеть выгодными позициями к юго-востоку от населенного пункта.
Марочко сообщил о больших потерях ВСУ в районе Дроновки
29 сентября, 04:33
Марочко сообщил о больших потерях ВСУ в районе Дроновки
29 сентября, 04:33
"Успехи наших войск привели к серьезному ухудшению оперативно-тактической ситуации для украинского командования, поскольку группировка ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.), находящаяся в Амбарном и его окрестностях, уже охвачена нашими войсками - для полного окружения украинских боевиков силам РФ остается продвинуться на 1,5 километра по флангам", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что также есть успехи в районе населенного пункта Отрадное, где российские войска заняли новые позиции и продвинулись в северо-западном направлении.
Марочко 26 сентября сообщал, что российские войска вошли в Отрадное. Минобороны России 18 сентября отмечало, что группировка ВС РФ "Север" нанесла поражения подразделениям ВСУ в районах насаленных пунктов Амбарное и Волчанск, противник потерял свыше 205 военнослужащих.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Украинское командование отправило в Купянск националистов, заявил Марочко
24 сентября, 06:05
 
