Российские войска практически окружили группировку ВСУ в селе Амбарное Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T07:52:00+03:00

ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Российские войска практически окружили группировку ВСУ в селе Амбарное Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По словам Марочко, российские войска продвинулись в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области, где им удалось завладеть выгодными позициями к юго-востоку от населенного пункта. "Успехи наших войск привели к серьезному ухудшению оперативно-тактической ситуации для украинского командования, поскольку группировка ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.), находящаяся в Амбарном и его окрестностях, уже охвачена нашими войсками - для полного окружения украинских боевиков силам РФ остается продвинуться на 1,5 километра по флангам", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что также есть успехи в районе населенного пункта Отрадное, где российские войска заняли новые позиции и продвинулись в северо-западном направлении. Марочко 26 сентября сообщал, что российские войска вошли в Отрадное. Минобороны России 18 сентября отмечало, что группировка ВС РФ "Север" нанесла поражения подразделениям ВСУ в районах насаленных пунктов Амбарное и Волчанск, противник потерял свыше 205 военнослужащих.

2025

