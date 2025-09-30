Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе приступили к работе более двадцати врачей из Петербурга
08:44 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/mariupol-2045291249.html
В Мариуполе приступили к работе более двадцати врачей из Петербурга
В Мариуполе приступили к работе более двадцати врачей из Петербурга - РИА Новости, 30.09.2025
В Мариуполе приступили к работе более двадцати врачей из Петербурга
В городских учреждениях здравоохранения Мариуполя приступили к работе 25 врачей из Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости мэр города Антон Кольцов.
2025-09-30T08:44:00+03:00
2025-09-30T08:44:00+03:00
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. В городских учреждениях здравоохранения Мариуполя приступили к работе 25 врачей из Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости мэр города Антон Кольцов. "В городских учреждениях здравоохранения приступили к работе 25 врачей из Санкт-Петербурга, 5 специалистов Всероссийской службы медицины катастроф и 21 выпускник Донецкого медицинского университета", - сказал Кольцов. Он добавил, что сейчас на особом контроле - водообеспечение лечебных учреждений. "На сегодняшний день эта потребность полностью закрыта. В случае необходимости предоставим медикам дополнительные резервуары, к ним также организуем своевременный подвоз воды", - подытожил Кольцов. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. В городских учреждениях здравоохранения Мариуполя приступили к работе 25 врачей из Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости мэр города Антон Кольцов.
"В городских учреждениях здравоохранения приступили к работе 25 врачей из Санкт-Петербурга, 5 специалистов Всероссийской службы медицины катастроф и 21 выпускник Донецкого медицинского университета", - сказал Кольцов.
Он добавил, что сейчас на особом контроле - водообеспечение лечебных учреждений.
"На сегодняшний день эта потребность полностью закрыта. В случае необходимости предоставим медикам дополнительные резервуары, к ним также организуем своевременный подвоз воды", - подытожил Кольцов.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
