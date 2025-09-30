https://ria.ru/20250930/mariupol-2045291249.html
В Мариуполе приступили к работе более двадцати врачей из Петербурга
В Мариуполе приступили к работе более двадцати врачей из Петербурга - РИА Новости, 30.09.2025
В Мариуполе приступили к работе более двадцати врачей из Петербурга
В городских учреждениях здравоохранения Мариуполя приступили к работе 25 врачей из Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости мэр города Антон Кольцов. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T08:44:00+03:00
2025-09-30T08:44:00+03:00
2025-09-30T08:44:00+03:00
здоровье - общество
россия
донецкая народная республика
мариуполь
владимир путин
в мире
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_f2576cd9f6691c3ada9fe0f88bbc815d.jpg
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. В городских учреждениях здравоохранения Мариуполя приступили к работе 25 врачей из Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости мэр города Антон Кольцов. "В городских учреждениях здравоохранения приступили к работе 25 врачей из Санкт-Петербурга, 5 специалистов Всероссийской службы медицины катастроф и 21 выпускник Донецкого медицинского университета", - сказал Кольцов. Он добавил, что сейчас на особом контроле - водообеспечение лечебных учреждений. "На сегодняшний день эта потребность полностью закрыта. В случае необходимости предоставим медикам дополнительные резервуары, к ним также организуем своевременный подвоз воды", - подытожил Кольцов. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250930/mariupol-2045271762.html
https://ria.ru/20250908/mariupol-2040336887.html
россия
донецкая народная республика
мариуполь
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_245:0:2378:1600_1920x0_80_0_0_96436dfce400866b695d5392846f97a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, мариуполь, владимир путин, в мире, санкт-петербург
Здоровье - Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Владимир Путин, В мире, Санкт-Петербург
В Мариуполе приступили к работе более двадцати врачей из Петербурга
В Мариуполе приступили к работе 25 врачей из Петербурга