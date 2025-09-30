https://ria.ru/20250930/mariupol-2045291249.html

В Мариуполе приступили к работе более двадцати врачей из Петербурга

В Мариуполе приступили к работе более двадцати врачей из Петербурга - РИА Новости, 30.09.2025

В Мариуполе приступили к работе более двадцати врачей из Петербурга

В городских учреждениях здравоохранения Мариуполя приступили к работе 25 врачей из Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости мэр города Антон Кольцов. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T08:44:00+03:00

2025-09-30T08:44:00+03:00

2025-09-30T08:44:00+03:00

здоровье - общество

россия

донецкая народная республика

мариуполь

владимир путин

в мире

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_f2576cd9f6691c3ada9fe0f88bbc815d.jpg

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. В городских учреждениях здравоохранения Мариуполя приступили к работе 25 врачей из Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости мэр города Антон Кольцов. "В городских учреждениях здравоохранения приступили к работе 25 врачей из Санкт-Петербурга, 5 специалистов Всероссийской службы медицины катастроф и 21 выпускник Донецкого медицинского университета", - сказал Кольцов. Он добавил, что сейчас на особом контроле - водообеспечение лечебных учреждений. "На сегодняшний день эта потребность полностью закрыта. В случае необходимости предоставим медикам дополнительные резервуары, к ним также организуем своевременный подвоз воды", - подытожил Кольцов. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250930/mariupol-2045271762.html

https://ria.ru/20250908/mariupol-2040336887.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, мариуполь, владимир путин, в мире, санкт-петербург