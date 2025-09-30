Рейтинг@Mail.ru
Пасечник рассказал о восстановлении объектов в ЛНР - РИА Новости, 30.09.2025
05:22 30.09.2025
Пасечник рассказал о восстановлении объектов в ЛНР
Пасечник рассказал о восстановлении объектов в ЛНР - РИА Новости, 30.09.2025
Пасечник рассказал о восстановлении объектов в ЛНР
Почти 6 тысяч объектов восстановлено в Луганской Народной Республике за три года в составе Российской Федерации, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 30.09.2025
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
леонид пасечник
владимир путин
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Почти 6 тысяч объектов восстановлено в Луганской Народной Республике за три года в составе Российской Федерации, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства. "При поддержке регионов-шефов и государственных компаний восстановлено 5,8 тысячи объектов, в основном жилые дома и социальные учреждения. Обновлено свыше 2,6 тысячи километров автодорог", - сообщил Пасечник. По словам главы республики, также ведется масштабное обновление системы здравоохранения: за три года модернизировано около 60 медицинских учреждений, закуплены и установлены порядка 15 тысяч единиц современного оборудования. "Впервые началось жилищное строительство. Инвесторы в рамках СЭЗ возводят уже 12 жилых комплексов, всего в работе около 60 проектов. Самое важное, что это жилье востребовано. Более 1,2 тысячи наших граждан уже воспользовались программой льготной ипотеки", - пояснил Пасечник.
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
Пасечник рассказал о восстановлении объектов в ЛНР

Пасечник: в ЛНР за три года восстановили почти 6 тысяч объектов

ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Почти 6 тысяч объектов восстановлено в Луганской Народной Республике за три года в составе Российской Федерации, сообщил РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
"При поддержке регионов-шефов и государственных компаний восстановлено 5,8 тысячи объектов, в основном жилые дома и социальные учреждения. Обновлено свыше 2,6 тысячи километров автодорог", - сообщил Пасечник.
По словам главы республики, также ведется масштабное обновление системы здравоохранения: за три года модернизировано около 60 медицинских учреждений, закуплены и установлены порядка 15 тысяч единиц современного оборудования.
"Впервые началось жилищное строительство. Инвесторы в рамках СЭЗ возводят уже 12 жилых комплексов, всего в работе около 60 проектов. Самое важное, что это жилье востребовано. Более 1,2 тысячи наших граждан уже воспользовались программой льготной ипотеки", - пояснил Пасечник.
