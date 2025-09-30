Рейтинг@Mail.ru
Онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры начнется 1 октября - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 30.09.2025 (обновлено: 14:00 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/kupyura-2045336845.html
Онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры начнется 1 октября
Онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры начнется 1 октября - РИА Новости, 30.09.2025
Онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры начнется 1 октября
Онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры в 500 рублей стартует 1 октября в 10.00 мск, итоги будут подведены 14 октября, сообщила глава Банка... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:35:00+03:00
2025-09-30T14:00:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045362049_0:101:3142:1868_1920x0_80_0_0_f7c3d1a9e42c26eb4c9033daf059b322.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры в 500 рублей стартует 1 октября в 10.00 мск, итоги будут подведены 14 октября, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам. "Мы откроем онлайн-голосование уже завтра на сайте Центрального банка. Оно начнется в 10 утра 1 октября. Как и в прошлый раз, голосование пройдет при поддержке Национального центра "Россия". И продлится голосование две недели, поэтому я призываю всех начать это активно делать, так что все желающие успеют отдать свои голоса... 14 октября в 12.00 мы его остановим и сразу подведем итоги", - сказала Набиуллина. Она отметила, что за ходом голосования можно будет наблюдать на сайте Банка России в режиме реального времени. "Еще раз: ваш выбор, ваше голосование действительно повлияет на то, что будет изображено на наших деньгах, на наших банкнотах", - подчеркнула глава ЦБ. Экспертами отобраны шесть символов Пятигорска для голосования по объектам лицевой стороны банкноты и 16 символов разных регионов Северо-Кавказского федерального округа для голосования по объектам обратной стороны купюры. В свою очередь заместитель председателя Банка России Сергей Белов в своей речи также отметил, что в общероссийском голосовании каждому участнику будет предложено на выбор два объекта - один из списка символов Пятигорска для лицевой стороны, и один из списка символов Северо-Кавказского федерального округа для оборотной. Зампред ЦБ РФ также подчеркнул, что лидер голосования не обязательно будет центральным элементом или самым крупным элементом на новой банкноте, также не обязательно на новой банкноте все объекты выставятся "по росту" с рейтингом голосования. "При создании дизайна учитывается множество факторов: здесь и раскрытие темы, которой посвящена банкнота, и необходимость учитывать схемы расположения защитных признаков, поэтому разработка дизайна банкноты с использованием перечня выбранных объектов - это сложная задача, которую предстоит решать специалистам Банка России и "Гознака", - подытожил он.
https://ria.ru/20250930/banknota-2045332128.html
https://ria.ru/20250930/kupyura-2045336417.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045362049_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_44525a62977b2a39618640928c206150.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры начнется 1 октября

Голосование по символам для новой 500-рублевой купюры начнется 1 октября в 10:00

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаседание Консультативного совета по банкнотам Банка России. 30 сентября 2025
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России. 30 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России. 30 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры в 500 рублей стартует 1 октября в 10.00 мск, итоги будут подведены 14 октября, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам.
"Мы откроем онлайн-голосование уже завтра на сайте Центрального банка. Оно начнется в 10 утра 1 октября. Как и в прошлый раз, голосование пройдет при поддержке Национального центра "Россия". И продлится голосование две недели, поэтому я призываю всех начать это активно делать, так что все желающие успеют отдать свои голоса... 14 октября в 12.00 мы его остановим и сразу подведем итоги", - сказала Набиуллина.
Теплоход Метеор — символ обновленной банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры
Вчера, 12:07
Она отметила, что за ходом голосования можно будет наблюдать на сайте Банка России в режиме реального времени. "Еще раз: ваш выбор, ваше голосование действительно повлияет на то, что будет изображено на наших деньгах, на наших банкнотах", - подчеркнула глава ЦБ.
Экспертами отобраны шесть символов Пятигорска для голосования по объектам лицевой стороны банкноты и 16 символов разных регионов Северо-Кавказского федерального округа для голосования по объектам обратной стороны купюры.
В свою очередь заместитель председателя Банка России Сергей Белов в своей речи также отметил, что в общероссийском голосовании каждому участнику будет предложено на выбор два объекта - один из списка символов Пятигорска для лицевой стороны, и один из списка символов Северо-Кавказского федерального округа для оборотной.
Зампред ЦБ РФ также подчеркнул, что лидер голосования не обязательно будет центральным элементом или самым крупным элементом на новой банкноте, также не обязательно на новой банкноте все объекты выставятся "по росту" с рейтингом голосования.
"При создании дизайна учитывается множество факторов: здесь и раскрытие темы, которой посвящена банкнота, и необходимость учитывать схемы расположения защитных признаков, поэтому разработка дизайна банкноты с использованием перечня выбранных объектов - это сложная задача, которую предстоит решать специалистам Банка России и "Гознака", - подытожил он.
Заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России. 30 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Для дизайна новой 500-рублевой банкноты отобрали символы Пятигорска и СКФО
Вчера, 12:33
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала