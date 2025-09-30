https://ria.ru/20250930/kiev-2045502526.html

Bloomberg раскрыло, какие два лидера ЕС поссорились из-за Киева

Между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен натянутые отношения из-за разных подходов к украинскому вопросу, передает...

2025-09-30T20:04:00+03:00

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен натянутые отношения из-за разных подходов к украинскому вопросу, передает Bloomberg. "В августе фон дер Ляйен заявила, что у Европы есть "довольно точный план" размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. Мерц быстро поправил ее. Такого плана нет, "по крайней мере, в Германии", отметил он, подчеркнув, что эта тема никак не касается фон дер Ляйен. <…> Аналогичным образом Берлин настаивает на том, чтобы правительства, а не Брюссель, имели право последнего слова по вопросам закупки вооружений, поскольку Европа вкладывает сотни миллиардов в новые военные расходы", — говорится в статье. Также отмечается, что Мерц "стремится ограничить растущую власть фон дер Ляйен, в то время как она проявляет настойчивость". В июле издание Bild сообщило, что канцлер ФРГ обвинил главу Еврокомиссии в провале политики Евросоюза по Украине, заявив, что Брюссель "слишком регламентирован, слишком бюрократизирован, слишком медлителен". Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

2025

