Bloomberg раскрыло, какие два лидера ЕС поссорились из-за Киева
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:04 30.09.2025 (обновлено: 21:19 30.09.2025)
Bloomberg раскрыло, какие два лидера ЕС поссорились из-за Киева
Bloomberg раскрыло, какие два лидера ЕС поссорились из-за Киева - РИА Новости, 30.09.2025
Bloomberg раскрыло, какие два лидера ЕС поссорились из-за Киева
Между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен натянутые отношения из-за разных подходов к украинскому вопросу, передает... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен натянутые отношения из-за разных подходов к украинскому вопросу, передает Bloomberg. "В августе фон дер Ляйен заявила, что у Европы есть "довольно точный план" размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. Мерц быстро поправил ее. Такого плана нет, "по крайней мере, в Германии", отметил он, подчеркнув, что эта тема никак не касается фон дер Ляйен. &lt;…&gt; Аналогичным образом Берлин настаивает на том, чтобы правительства, а не Брюссель, имели право последнего слова по вопросам закупки вооружений, поскольку Европа вкладывает сотни миллиардов в новые военные расходы", — говорится в статье. Также отмечается, что Мерц "стремится ограничить растущую власть фон дер Ляйен, в то время как она проявляет настойчивость". В июле издание Bild сообщило, что канцлер ФРГ обвинил главу Еврокомиссии в провале политики Евросоюза по Украине, заявив, что Брюссель "слишком регламентирован, слишком бюрократизирован, слишком медлителен". Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
Bloomberg раскрыло, какие два лидера ЕС поссорились из-за Киева

Bloomberg: украинский вопрос поссорил Мерца и фон дер Ляйен

Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
© Фото : The White House
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен натянутые отношения из-за разных подходов к украинскому вопросу, передает Bloomberg.
"В августе фон дер Ляйен заявила, что у Европы есть "довольно точный план" размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. Мерц быстро поправил ее. Такого плана нет, "по крайней мере, в Германии", отметил он, подчеркнув, что эта тема никак не касается фон дер Ляйен. <…> Аналогичным образом Берлин настаивает на том, чтобы правительства, а не Брюссель, имели право последнего слова по вопросам закупки вооружений, поскольку Европа вкладывает сотни миллиардов в новые военные расходы", — говорится в статье.
Также отмечается, что Мерц "стремится ограничить растущую власть фон дер Ляйен, в то время как она проявляет настойчивость".
В июле издание Bild сообщило, что канцлер ФРГ обвинил главу Еврокомиссии в провале политики Евросоюза по Украине, заявив, что Брюссель "слишком регламентирован, слишком бюрократизирован, слишком медлителен".
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
