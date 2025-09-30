https://ria.ru/20250930/kazakhstan--2045510969.html
ПЕНЗА, 30 сен - РИА Новости. Казахстан намерен открыть в Пензенской области почетное консульство республики для дальнейшего развития сотрудничества, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко. Тему развития партнерских отношений между Пензенской областью и Казахстаном во вторник в Пензе обсудили Мельниченко и генеральный консул республики в Казани Ерлан Искаков. "Нацелены углублять торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи. Для этого пензенские делегации участвуют в бизнес-миссиях, форумах, выставках. В том числе - в марте этого года презентовали в Астане возможности нашей мебельной промышленности. Состоялись встречи руководителей торговых сетей и оптовых площадок, были заключены новые экспортные контракты. Для дальнейшего развития сотрудничества Ерлан Узанович сообщил о намерении открыть в Пензенской области почетное консульство республики Казахстан", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Губернатор отметил, что Казахстан занимает первое место по объему экспорта пензенских товаров, в эту страну отправляется четверть всей поставляемой за рубеж продукции. "Это 60 товарных позиций из 97 возможных. За годы работы мы добились стабильного взаимовыгодного сотрудничества и теперь рассматриваем варианты расширения взаимодействия", - подчеркнул Мельниченко. Глава региона также передал приглашение посетить Пензенскую область акиму (мэру) Астаны Женису Касымбеку, с которым познакомился в 2023 году во время рабочего визита в столицу Казахстана.
