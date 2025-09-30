Рейтинг@Mail.ru
Казахстан намерен открыть в Пензенской области почетное консульство - РИА Новости, 30.09.2025
Пензенская область
Пензенская область
 
20:59 30.09.2025
Казахстан намерен открыть в Пензенской области почетное консульство
Казахстан намерен открыть в Пензенской области почетное консульство
ПЕНЗА, 30 сен - РИА Новости. Казахстан намерен открыть в Пензенской области почетное консульство республики для дальнейшего развития сотрудничества, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко. Тему развития партнерских отношений между Пензенской областью и Казахстаном во вторник в Пензе обсудили Мельниченко и генеральный консул республики в Казани Ерлан Искаков. "Нацелены углублять торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи. Для этого пензенские делегации участвуют в бизнес-миссиях, форумах, выставках. В том числе - в марте этого года презентовали в Астане возможности нашей мебельной промышленности. Состоялись встречи руководителей торговых сетей и оптовых площадок, были заключены новые экспортные контракты. Для дальнейшего развития сотрудничества Ерлан Узанович сообщил о намерении открыть в Пензенской области почетное консульство республики Казахстан", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Губернатор отметил, что Казахстан занимает первое место по объему экспорта пензенских товаров, в эту страну отправляется четверть всей поставляемой за рубеж продукции. "Это 60 товарных позиций из 97 возможных. За годы работы мы добились стабильного взаимовыгодного сотрудничества и теперь рассматриваем варианты расширения взаимодействия", - подчеркнул Мельниченко. Глава региона также передал приглашение посетить Пензенскую область акиму (мэру) Астаны Женису Касымбеку, с которым познакомился в 2023 году во время рабочего визита в столицу Казахстана.
казахстан, пензенская область, олег мельниченко
Пензенская область, Казахстан, Пензенская область, Олег Мельниченко
© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
ПЕНЗА, 30 сен - РИА Новости. Казахстан намерен открыть в Пензенской области почетное консульство республики для дальнейшего развития сотрудничества, сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко.
Тему развития партнерских отношений между Пензенской областью и Казахстаном во вторник в Пензе обсудили Мельниченко и генеральный консул республики в Казани Ерлан Искаков.
"Нацелены углублять торгово-экономические, научно-образовательные и культурные связи. Для этого пензенские делегации участвуют в бизнес-миссиях, форумах, выставках. В том числе - в марте этого года презентовали в Астане возможности нашей мебельной промышленности. Состоялись встречи руководителей торговых сетей и оптовых площадок, были заключены новые экспортные контракты. Для дальнейшего развития сотрудничества Ерлан Узанович сообщил о намерении открыть в Пензенской области почетное консульство республики Казахстан", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что Казахстан занимает первое место по объему экспорта пензенских товаров, в эту страну отправляется четверть всей поставляемой за рубеж продукции.
"Это 60 товарных позиций из 97 возможных. За годы работы мы добились стабильного взаимовыгодного сотрудничества и теперь рассматриваем варианты расширения взаимодействия", - подчеркнул Мельниченко.
Глава региона также передал приглашение посетить Пензенскую область акиму (мэру) Астаны Женису Касымбеку, с которым познакомился в 2023 году во время рабочего визита в столицу Казахстана.
Пензенская область хочет усилить связи с Узбекистаном
22 сентября, 21:51
Пензенская область хочет усилить связи с Узбекистаном
22 сентября, 21:51
 
Пензенская областьКазахстанПензенская областьОлег Мельниченко
 
 
