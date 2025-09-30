Рейтинг@Mail.ru
Большой индийский калао улетел из Ленинградского зоопарка
17:38 30.09.2025
Большой индийский калао улетел из Ленинградского зоопарка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Большой индийский калао улетел из Ленинградского зоопарка при переводе в зимний вольер, птицу сейчас ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка. "Сегодня в Ленинградском зоопарке произошел непредвиденный инцидент. Во время плановой процедуры по переводу наших питомцев из летних вольеров в зимние большой индийский калао улетел в направлении Александровского парка", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что птица родилась и выросла в условиях зоопарка, поэтому не приспособлена к самостоятельной жизни. Похолодание, отсутствие привычного питания и стресс могут навредить ее здоровью. Жителей города, заметивших крупную птицу (длина тела около метра, размах крыльев - 150 сантиметров) с большим желтым клювом и черно-белым оперением, просят позвонить в зоопарк. "Если птица сидит на земле и вам удалось к ней приблизиться, аккуратно накиньте на нее плотную ткань: пальто, куртку или плотное покрывало. Это ограничит её обзор и успокоит. Но не пытайтесь самостоятельно зафиксировать ее во избежание травм как вас, так и птицы. После этого сообщите ваше местоположение", - говорится в сообщении. Большой индийский калао или большой индийский носорог — самая крупная птица из рода двурогих птиц-носорогов, длина тела которой достигает 1,5 метра. В неволе двурогий калао может доживать до пятидесятилетнего возраста. Ареал калао тянется от Западной Индии на восток до Таиланда, а на юг через полуостров Малакка до острова Суматра. Калао обитают в кронах деревьев тропических джунглей. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Большой индийский калао улетел из Ленинградского зоопарка при переводе в зимний вольер, птицу сейчас ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка.
"Сегодня в Ленинградском зоопарке произошел непредвиденный инцидент. Во время плановой процедуры по переводу наших питомцев из летних вольеров в зимние большой индийский калао улетел в направлении Александровского парка", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что птица родилась и выросла в условиях зоопарка, поэтому не приспособлена к самостоятельной жизни. Похолодание, отсутствие привычного питания и стресс могут навредить ее здоровью.
Жителей города, заметивших крупную птицу (длина тела около метра, размах крыльев - 150 сантиметров) с большим желтым клювом и черно-белым оперением, просят позвонить в зоопарк.
"Если птица сидит на земле и вам удалось к ней приблизиться, аккуратно накиньте на нее плотную ткань: пальто, куртку или плотное покрывало. Это ограничит её обзор и успокоит. Но не пытайтесь самостоятельно зафиксировать ее во избежание травм как вас, так и птицы. После этого сообщите ваше местоположение", - говорится в сообщении.
Большой индийский калао или большой индийский носорог — самая крупная птица из рода двурогих птиц-носорогов, длина тела которой достигает 1,5 метра. В неволе двурогий калао может доживать до пятидесятилетнего возраста. Ареал калао тянется от Западной Индии на восток до Таиланда, а на юг через полуостров Малакка до острова Суматра. Калао обитают в кронах деревьев тропических джунглей.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
