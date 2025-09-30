https://ria.ru/20250930/indiya-2045152915.html

В Нью-Дели открылась выставка "Россия: взгляд из Индии"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Нью-Дели руководитель представительства Россотрудничество в Индии Елена Ремизова и секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян открыли выставку "Россия: взгляд из Индии". На мероприятии было представлено более 20 работ по итогам XIX Международного медиа-форума "Диалог культур", сопредседателем которого выступает Ашот Джазоян. Автор картин — художник Нишант Кумар Мина. Каждый его рисунок хранит впечатление от поездки в Россию, отмечают организаторы. Также гости увидели отрывки документального фильма — визитной карточки форума "Мы выбираем Диалог!". Руководители медиа-форума "Диалог культур" приехали в Индию, чтобы встретиться с представителями креативной индустрии и местных медиа — студентами факультета журналистики университета JNU, представителями DJ Fashion Institute и руководством National Film Development Corporation. "Диалог культур" — не конференция, а место, где журналисты из разных стран реально начинают слышать друг друга. Я хочу, чтобы индийские коллеги стали частью этой истории — особенно на юбилейном, XX Форуме в Петербурге", — сказал Ашот Джазоян.

