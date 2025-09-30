В Нью-Дели открылась выставка "Россия: взгляд из Индии"
В Нью-Дели открылась выставка рисунков "Россия: взгляд из Индии"
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"Индия. Ашот Джазоян со студентами факультета журналистики JNU
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Нью-Дели руководитель представительства Россотрудничество в Индии Елена Ремизова и секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян открыли выставку "Россия: взгляд из Индии".
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"Индия. Международный медиафорум "Диалог культур"
На мероприятии было представлено более 20 работ по итогам XIX Международного медиа-форума "Диалог культур", сопредседателем которого выступает Ашот Джазоян.
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"Ашот Джазоян и Мина Нишант Кумар
Автор картин — художник Нишант Кумар Мина. Каждый его рисунок хранит впечатление от поездки в Россию, отмечают организаторы. Также гости увидели отрывки документального фильма — визитной карточки форума "Мы выбираем Диалог!".
Руководители медиа-форума "Диалог культур" приехали в Индию, чтобы встретиться с представителями креативной индустрии и местных медиа — студентами факультета журналистики университета JNU, представителями DJ Fashion Institute и руководством National Film Development Corporation.
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"Ашот Джазоян
"Диалог культур" — не конференция, а место, где журналисты из разных стран реально начинают слышать друг друга. Я хочу, чтобы индийские коллеги стали частью этой истории — особенно на юбилейном, XX Форуме в Петербурге", — сказал Ашот Джазоян.