В Нью-Дели открылась выставка "Россия: взгляд из Индии"
Туризм
 
07:01 30.09.2025
В Нью-Дели открылась выставка "Россия: взгляд из Индии"
В Нью-Дели открылась выставка "Россия: взгляд из Индии"
В Нью-Дели руководитель представительства Россотрудничество в Индии Елена Ремизова и секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян открыли выставку "Россия:...
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Нью-Дели руководитель представительства Россотрудничество в Индии Елена Ремизова и секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян открыли выставку "Россия: взгляд из Индии". На мероприятии было представлено более 20 работ по итогам XIX Международного медиа-форума "Диалог культур", сопредседателем которого выступает Ашот Джазоян. Автор картин — художник Нишант Кумар Мина. Каждый его рисунок хранит впечатление от поездки в Россию, отмечают организаторы. Также гости увидели отрывки документального фильма — визитной карточки форума "Мы выбираем Диалог!". Руководители медиа-форума "Диалог культур" приехали в Индию, чтобы встретиться с представителями креативной индустрии и местных медиа — студентами факультета журналистики университета JNU, представителями DJ Fashion Institute и руководством National Film Development Corporation. "Диалог культур" — не конференция, а место, где журналисты из разных стран реально начинают слышать друг друга. Я хочу, чтобы индийские коллеги стали частью этой истории — особенно на юбилейном, XX Форуме в Петербурге", — сказал Ашот Джазоян.
В Нью-Дели открылась выставка "Россия: взгляд из Индии"

В Нью-Дели открылась выставка рисунков "Россия: взгляд из Индии"

© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"Индия. Ашот Джазоян со студентами факультета журналистики JNU
Индия. Ашот Джазоян со студентами факультета журналистики JNU - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"
Индия. Ашот Джазоян со студентами факультета журналистики JNU
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Нью-Дели руководитель представительства Россотрудничество в Индии Елена Ремизова и секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян открыли выставку "Россия: взгляд из Индии".
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"Индия. Международный медиафорум "Диалог культур"
Индия. Международный медиафорум Диалог культур - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"
Индия. Международный медиафорум "Диалог культур"
На мероприятии было представлено более 20 работ по итогам XIX Международного медиа-форума "Диалог культур", сопредседателем которого выступает Ашот Джазоян.
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"Ашот Джазоян и Мина Нишант Кумар
Ашот Джазоян и Мина Нишант Кумар - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"
Ашот Джазоян и Мина Нишант Кумар
Автор картин — художник Нишант Кумар Мина. Каждый его рисунок хранит впечатление от поездки в Россию, отмечают организаторы. Также гости увидели отрывки документального фильма — визитной карточки форума "Мы выбираем Диалог!".
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"Индия. Студенты факультета журналистики
Индия. Студенты факультета журналистики
Индия. Студенты факультета журналистики
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"
1 из 4
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"Индия. Ашот Джазоян со студентами факультета журналистики.
Индия. Ашот Джазоян со студентами факультета журналистики
Индия. Ашот Джазоян со студентами факультета журналистики.
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"
2 из 4
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"Ашот Джазоян выступает на медиафоруме "Диалог культур" в Индии
Ашот Джазоян выступает на медиафоруме Диалог культур в Индии
Ашот Джазоян выступает на медиафоруме "Диалог культур" в Индии
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"
3 из 4
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"Индия. Студенты факультета журналистики JNU
Индия. Студенты факультета журналистики JNU
Индия. Студенты факультета журналистики JNU
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"
4 из 4
Индия. Студенты факультета журналистики
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"
1 из 4
Индия. Ашот Джазоян со студентами факультета журналистики.
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"
2 из 4
Ашот Джазоян выступает на медиафоруме "Диалог культур" в Индии
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"
3 из 4
Индия. Студенты факультета журналистики JNU
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"
4 из 4
Руководители медиа-форума "Диалог культур" приехали в Индию, чтобы встретиться с представителями креативной индустрии и местных медиа — студентами факультета журналистики университета JNU, представителями DJ Fashion Institute и руководством National Film Development Corporation.
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"Ашот Джазоян
Ашот Джазоян - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото предоставлено оргкомитетом Международного медиафорума "Диалог культур"
Ашот Джазоян
"Диалог культур" — не конференция, а место, где журналисты из разных стран реально начинают слышать друг друга. Я хочу, чтобы индийские коллеги стали частью этой истории — особенно на юбилейном, XX Форуме в Петербурге", — сказал Ашот Джазоян.
