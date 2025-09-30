https://ria.ru/20250930/google--2045381570.html

RT может продолжать взыскивать с Google неустойку за YouTube-каналы

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. RT после решения суда в Калифорнии может продолжать взыскивать с Google LLC неустойку за ранее заблокированные YouTube-каналы, рассказал РИА Новости представитель телеканала. Ранее "Ведомости" со ссылкой на решение Окружного суда Северного округа Калифорнии сообщили, что Google LLC отказался от своих требований о запрете российским СМИ вести судебные разбирательства в иностранных судах по приведению в исполнение решений российских судов о взыскании с компаний группы Google сумм судебной неустойки (астрента). Как пояснили в RT, телеканал пытался взыскать с Google LLC астрент в судах других юрисдикций, в частности ЮАР, Испании, Турции, так же поступали и другие СМИ, YouTube-каналы которых были заблокированы. "И когда первый телеканал в ЮАР выиграл дело и на имущество Google LLC наложили арест, они подали в калифорнийский суд заявление о запрете нам судиться где-либо и взыскании с нас штрафных неустоек за то, что мы судились в России, а не в Калифорнии. В результате суд признал законность наших действий и мы можем продолжать взыскивать то, что они нам должны, в иностранных юрисдикциях", - пояснили в RT. Как уточнили в RT, это означает, что они могут продолжать работу, в частности по ранее поданному иску в Турции, Алжире и Вьетнаме. На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте 2022 года Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК. Многие из них оспорили блокировку в суде. В 2023 году судами были удовлетворены иски Первого канала, Общественного телевидения России, ВГТРК, "Москва медиа", телеканалов RT, "Звезда", РЕН ТВ, а также компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ и ряда других СМИ. -0-

