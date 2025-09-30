https://ria.ru/20250930/google--2045381570.html
RT может продолжать взыскивать с Google неустойку за YouTube-каналы
RT может продолжать взыскивать с Google неустойку за YouTube-каналы - РИА Новости, 30.09.2025
RT может продолжать взыскивать с Google неустойку за YouTube-каналы
RT после решения суда в Калифорнии может продолжать взыскивать с Google LLC неустойку за ранее заблокированные YouTube-каналы, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:49:00+03:00
2025-09-30T14:49:00+03:00
2025-09-30T14:49:00+03:00
в мире
калифорния
юар
турция
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132742/87/1327428748_0:139:3224:1952_1920x0_80_0_0_fa71a47019a45d350a061913d0dbb57f.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. RT после решения суда в Калифорнии может продолжать взыскивать с Google LLC неустойку за ранее заблокированные YouTube-каналы, рассказал РИА Новости представитель телеканала. Ранее "Ведомости" со ссылкой на решение Окружного суда Северного округа Калифорнии сообщили, что Google LLC отказался от своих требований о запрете российским СМИ вести судебные разбирательства в иностранных судах по приведению в исполнение решений российских судов о взыскании с компаний группы Google сумм судебной неустойки (астрента). Как пояснили в RT, телеканал пытался взыскать с Google LLC астрент в судах других юрисдикций, в частности ЮАР, Испании, Турции, так же поступали и другие СМИ, YouTube-каналы которых были заблокированы. "И когда первый телеканал в ЮАР выиграл дело и на имущество Google LLC наложили арест, они подали в калифорнийский суд заявление о запрете нам судиться где-либо и взыскании с нас штрафных неустоек за то, что мы судились в России, а не в Калифорнии. В результате суд признал законность наших действий и мы можем продолжать взыскивать то, что они нам должны, в иностранных юрисдикциях", - пояснили в RT. Как уточнили в RT, это означает, что они могут продолжать работу, в частности по ранее поданному иску в Турции, Алжире и Вьетнаме. На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте 2022 года Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК. Многие из них оспорили блокировку в суде. В 2023 году судами были удовлетворены иски Первого канала, Общественного телевидения России, ВГТРК, "Москва медиа", телеканалов RT, "Звезда", РЕН ТВ, а также компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ и ряда других СМИ. -0-
https://ria.ru/20250920/simonjan-2043161631.html
калифорния
юар
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132742/87/1327428748_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5761df8861688b84694da726173adf79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния, юар, турция, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нтв (телеканал)
В мире, Калифорния, ЮАР, Турция, Google, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), НТВ (телеканал)
RT может продолжать взыскивать с Google неустойку за YouTube-каналы
RT после суда может продолжать взыскивать с Google неустойку за YouTube-каналы