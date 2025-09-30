Рейтинг@Mail.ru
Армения обсудила расширение взаимодействия с НАТО - РИА Новости, 30.09.2025
09:18 30.09.2025
Армения обсудила расширение взаимодействия с НАТО
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил возможности расширения взаимодействия республики с НАТО с заместителем генерального секретаря альянса Радмилой... РИА Новости, 30.09.2025
в мире
армения
азербайджан
сша
арарат мирзоян
йенс столтенберг
никол пашинян
нато
ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил возможности расширения взаимодействия республики с НАТО с заместителем генерального секретаря альянса Радмилой Шекеринской, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что встреча состоялась на полях Варшавского форума по безопасности. "Собеседники обсудили возможности расширения взаимодействия между Арменией и НАТО, подчеркнув заинтересованность в формировании более амбициозной повестки", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, стороны выразили удовлетворение итогами недавнего визита в Армению аккредитованных при НАТО послов, а также участием Армении в миротворческих миссиях альянса. "Касаясь региональных событий, собеседники обменялись мнениями о важности вашингтонских договоренностей (лидеров Армении, США и Азербайджана – ред.) для установления мира и реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", - говорится в сообщении. Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. В марте 2024 года бывший тогда генсеком альянса Йенс Столтенберг заявил, что Армения и НАТО близки к согласованию новой партнерской программы. В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
армения
азербайджан
сша
в мире, армения, азербайджан, сша, арарат мирзоян, йенс столтенберг, никол пашинян, нато
В мире, Армения, Азербайджан, США, Арарат Мирзоян, Йенс Столтенберг, Никол Пашинян, НАТО
Глава МИД Армении Мирзоян в Варшаве обсудил расширение взаимодействия с НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 сен – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил возможности расширения взаимодействия республики с НАТО с заместителем генерального секретаря альянса Радмилой Шекеринской, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что встреча состоялась на полях Варшавского форума по безопасности.
Пашинян заявил о важности отношений Армении с НАТО
22 сентября, 16:56
Пашинян заявил о важности отношений Армении с НАТО
22 сентября, 16:56
"Собеседники обсудили возможности расширения взаимодействия между Арменией и НАТО, подчеркнув заинтересованность в формировании более амбициозной повестки", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, стороны выразили удовлетворение итогами недавнего визита в Армению аккредитованных при НАТО послов, а также участием Армении в миротворческих миссиях альянса. "Касаясь региональных событий, собеседники обменялись мнениями о важности вашингтонских договоренностей (лидеров Армении, США и Азербайджана – ред.) для установления мира и реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", - говорится в сообщении.
Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. В марте 2024 года бывший тогда генсеком альянса Йенс Столтенберг заявил, что Армения и НАТО близки к согласованию новой партнерской программы.
В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Глава МИД Армении примет участие в Варшавском форуме
28 сентября, 20:41
 
