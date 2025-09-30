Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил о поддержке усилий Трампа по Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:38 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/erdogan-2045264816.html
Эрдоган заявил о поддержке усилий Трампа по Газе
Эрдоган заявил о поддержке усилий Трампа по Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Эрдоган заявил о поддержке усилий Трампа по Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по Газе, Турция продолжит вносить вклад в процесс. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T00:38:00+03:00
2025-09-30T00:38:00+03:00
в мире
турция
сша
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044394111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_caf0bb84ececa798f58c17e7bb0a2f58.jpg
АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по Газе, Турция продолжит вносить вклад в процесс. В понедельник Трамп представил план урегулирования ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в проекте отмечается, что движение ХАМАС и другие вооруженные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой - как напрямую, так и косвенно. "Я высоко ценю усилия и лидерство президента США, господина Трампа, направленные на прекращение кровопролития в Газе и достижение прекращения огня. Как Турция, мы будем продолжать вносить свой вклад в этот процесс, чтобы установить справедливый и прочный мир, приемлемый для всех сторон",- написал Эрдоган в Х.
https://ria.ru/20250930/tramp-2045263746.html
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044394111_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d5d42c57f739e2947356e8bd278d32f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Турция, США, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Эрдоган заявил о поддержке усилий Трампа по Газе

Эрдоган: Турция поддерживает усилия Трампа по Газе

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по Газе, Турция продолжит вносить вклад в процесс.
В понедельник Трамп представил план урегулирования ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в проекте отмечается, что движение ХАМАС и другие вооруженные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой - как напрямую, так и косвенно.
"Я высоко ценю усилия и лидерство президента США, господина Трампа, направленные на прекращение кровопролития в Газе и достижение прекращения огня. Как Турция, мы будем продолжать вносить свой вклад в этот процесс, чтобы установить справедливый и прочный мир, приемлемый для всех сторон",- написал Эрдоган в Х.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В "Исламском джихаде" раскритиковали план Трампа по Газе
00:30
 
В миреТурцияСШАДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала