https://ria.ru/20250930/erdogan-2045264816.html
Эрдоган заявил о поддержке усилий Трампа по Газе
Эрдоган заявил о поддержке усилий Трампа по Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Эрдоган заявил о поддержке усилий Трампа по Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по Газе, Турция продолжит вносить вклад в процесс. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T00:38:00+03:00
2025-09-30T00:38:00+03:00
2025-09-30T00:38:00+03:00
в мире
турция
сша
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044394111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_caf0bb84ececa798f58c17e7bb0a2f58.jpg
АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по Газе, Турция продолжит вносить вклад в процесс. В понедельник Трамп представил план урегулирования ситуации в Газе, включающий 20 пунктов. Документ предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в проекте отмечается, что движение ХАМАС и другие вооруженные группировки должны отказаться от участия в управлении Газой - как напрямую, так и косвенно. "Я высоко ценю усилия и лидерство президента США, господина Трампа, направленные на прекращение кровопролития в Газе и достижение прекращения огня. Как Турция, мы будем продолжать вносить свой вклад в этот процесс, чтобы установить справедливый и прочный мир, приемлемый для всех сторон",- написал Эрдоган в Х.
https://ria.ru/20250930/tramp-2045263746.html
турция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044394111_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d5d42c57f739e2947356e8bd278d32f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Турция, США, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Эрдоган заявил о поддержке усилий Трампа по Газе
Эрдоган: Турция поддерживает усилия Трампа по Газе