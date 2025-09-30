Рейтинг@Mail.ru
Дуров заявил, что несколько лет назад его могли отравить - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/durov-2045525174.html
Дуров заявил, что несколько лет назад его могли отравить
Дуров заявил, что несколько лет назад его могли отравить - РИА Новости, 30.09.2025
Дуров заявил, что несколько лет назад его могли отравить
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что несколько лет назад мог быть отравлен после того, как "странный сосед" оставил ему посылку. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T23:24:00+03:00
2025-09-30T23:24:00+03:00
павел дуров
telegram
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:247:2395:1594_1920x0_80_0_0_23938084a05a82dfeff568b6a68f1085.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что несколько лет назад мог быть отравлен после того, как "странный сосед" оставил ему посылку. "Было нечто, что тяжело забыть. Я никогда не болел, я считаю, что у меня отличное здоровье. У меня редко болит голова или случается кашель, я не принимаю таблеток, потому что мне это не нужно. Это был единственный случай в жизни, когда я думал, что умираю", - сказал Дуров в интервью журналисту Лексу Фридману. Дуров заявил, что никогда не говорил об этом публично, потому что не хотел пугать людей. "Весной 2018 года мы пытались собрать деньги на TON, блокчейн проект, работали с инвесторами... Это был не лучший момент для меня, чтобы делиться чем-либо, связанным со здоровьем", - сказал предприниматель. "Я вернулся домой, открыл дверь в мой таунхаус, который снимал. У меня был странный сосед, он что-то для меня оставил около двери. Через час после этого я был в кровати, я жил один, и я почувствовал себя плохо, боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную. Когда я шел туда, я почувствовал, что функции моего тела меняются. Зрение, слух, мне стало тяжело дышать. Все вместе с очень острой болью: сердце, желудок", - пояснил Дуров. По его словам, в этот момент он почувствовал, что может умереть. "Я упал на пол, но не помню этого, боль затмила все. Я очнулся на полу на следующий день, уже было светло. Я был очень слаб", - сказал Дуров, добавив, что после этого он две недели не мог ходить.
https://ria.ru/20250610/durov-2021919271.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:23:2395:1819_1920x0_80_0_0_2af9ff93a3fcae766183b9bc7f8323aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел дуров, telegram, в мире
Павел Дуров, Telegram, В мире
Дуров заявил, что несколько лет назад его могли отравить

Дуров заявил, что в 2018 году его мог отравить странный сосед

© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что несколько лет назад мог быть отравлен после того, как "странный сосед" оставил ему посылку.
"Было нечто, что тяжело забыть. Я никогда не болел, я считаю, что у меня отличное здоровье. У меня редко болит голова или случается кашель, я не принимаю таблеток, потому что мне это не нужно. Это был единственный случай в жизни, когда я думал, что умираю", - сказал Дуров в интервью журналисту Лексу Фридману.
Дуров заявил, что никогда не говорил об этом публично, потому что не хотел пугать людей. "Весной 2018 года мы пытались собрать деньги на TON, блокчейн проект, работали с инвесторами... Это был не лучший момент для меня, чтобы делиться чем-либо, связанным со здоровьем", - сказал предприниматель.
"Я вернулся домой, открыл дверь в мой таунхаус, который снимал. У меня был странный сосед, он что-то для меня оставил около двери. Через час после этого я был в кровати, я жил один, и я почувствовал себя плохо, боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную. Когда я шел туда, я почувствовал, что функции моего тела меняются. Зрение, слух, мне стало тяжело дышать. Все вместе с очень острой болью: сердце, желудок", - пояснил Дуров.
По его словам, в этот момент он почувствовал, что может умереть. "Я упал на пол, но не помню этого, боль затмила все. Я очнулся на полу на следующий день, уже было светло. Я был очень слаб", - сказал Дуров, добавив, что после этого он две недели не мог ходить.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
"Почти год": Дуров раскрыл одну тайну
10 июня, 05:17
 
Павел ДуровTelegramВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала