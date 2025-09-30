https://ria.ru/20250930/durov-2045525174.html

Дуров заявил, что несколько лет назад его могли отравить

30.09.2025
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что несколько лет назад мог быть отравлен после того, как "странный сосед" оставил ему посылку.

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что несколько лет назад мог быть отравлен после того, как "странный сосед" оставил ему посылку. "Было нечто, что тяжело забыть. Я никогда не болел, я считаю, что у меня отличное здоровье. У меня редко болит голова или случается кашель, я не принимаю таблеток, потому что мне это не нужно. Это был единственный случай в жизни, когда я думал, что умираю", - сказал Дуров в интервью журналисту Лексу Фридману. Дуров заявил, что никогда не говорил об этом публично, потому что не хотел пугать людей. "Весной 2018 года мы пытались собрать деньги на TON, блокчейн проект, работали с инвесторами... Это был не лучший момент для меня, чтобы делиться чем-либо, связанным со здоровьем", - сказал предприниматель. "Я вернулся домой, открыл дверь в мой таунхаус, который снимал. У меня был странный сосед, он что-то для меня оставил около двери. Через час после этого я был в кровати, я жил один, и я почувствовал себя плохо, боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную. Когда я шел туда, я почувствовал, что функции моего тела меняются. Зрение, слух, мне стало тяжело дышать. Все вместе с очень острой болью: сердце, желудок", - пояснил Дуров. По его словам, в этот момент он почувствовал, что может умереть. "Я упал на пол, но не помню этого, боль затмила все. Я очнулся на полу на следующий день, уже было светло. Я был очень слаб", - сказал Дуров, добавив, что после этого он две недели не мог ходить.

