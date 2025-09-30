Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области завершают ремонт пяти сельских дорог - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
18:30 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/doroga-2045480608.html
В Ивановской области завершают ремонт пяти сельских дорог
В Ивановской области завершают ремонт пяти сельских дорог - РИА Новости, 30.09.2025
В Ивановской области завершают ремонт пяти сельских дорог
В Ивановской области завершается ремонт пяти дорог к малым и отдаленным населенным пунктам, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T18:30:00+03:00
2025-09-30T18:30:00+03:00
ивановская область
ивановская область
заречный
россия
станислав воскресенский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_eca1de1df661a7128229985fa1504d1e.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Ивановской области завершается ремонт пяти дорог к малым и отдаленным населенным пунктам, сообщает пресс-служба облправительства. В текущем году по поручению губернатора Станислава Воскресенского основные ресурсы направлены на приведение в нормативное состояние именно таких объектов. Так, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" раньше срока завершен ремонт дороги Гаврилов Посад – Лычево. По этой дороге общая протяженностью 6,7 километра проходит школьный маршрут, также она обеспечивает связанность с районным центром. Также опережающими темпами ведутся работы на дорогах Двойная Сторожка – Сахтыш – Нельша протяженностью 25 километров, Быстри – Семигорье (12,5 километра), Заволжск – Заречный (7,5 километра), подъезда к деревне Куделино (3,5 километра). Глава региона предложил увеличить со следующего года объемы работ на дорогах к отдаленным и малым населенным пунктам. "Если дороги между городами у нас одни из лучших в России – это все отмечают, кто приезжает к нам в регион, то с сельскими дорогами ситуация плохая. В этой связи считаю правильным ежегодно направлять не менее 10% дорожного фонда региона для ремонта именно сельских дорог", – приводятся в сообщении слова Воскресенского. С 2019 по 2024 год в Ивановской области отремонтировали более 2 тысяч километров дорог – в 2,1 раза больше, чем за предыдущие шесть лет. В плане дорожного ремонта на 2025 год – свыше 200 дорожных объектов протяженностью 208 километров.
https://ria.ru/20250930/olimpiada-2045472812.html
https://ria.ru/20250930/vasilevskiy-2045127052.html
ивановская область
заречный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_32860f53add539a93597093c5d3194a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ивановская область, заречный, россия, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Заречный, Россия, Станислав Воскресенский
В Ивановской области завершают ремонт пяти сельских дорог

В Ивановской области завершают ремонт пяти дорог к малым и отдаленным селам

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Ивановской области завершается ремонт пяти дорог к малым и отдаленным населенным пунктам, сообщает пресс-служба облправительства.
В текущем году по поручению губернатора Станислава Воскресенского основные ресурсы направлены на приведение в нормативное состояние именно таких объектов.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Олимпиада "Большие надежды малых городов" стартовала в Ивановской области
Вчера, 17:48
Так, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" раньше срока завершен ремонт дороги Гаврилов Посад – Лычево. По этой дороге общая протяженностью 6,7 километра проходит школьный маршрут, также она обеспечивает связанность с районным центром.
Также опережающими темпами ведутся работы на дорогах Двойная Сторожка – Сахтыш – Нельша протяженностью 25 километров, Быстри – Семигорье (12,5 километра), Заволжск – Заречный (7,5 километра), подъезда к деревне Куделино (3,5 километра).
Глава региона предложил увеличить со следующего года объемы работ на дорогах к отдаленным и малым населенным пунктам. "Если дороги между городами у нас одни из лучших в России – это все отмечают, кто приезжает к нам в регион, то с сельскими дорогами ситуация плохая. В этой связи считаю правильным ежегодно направлять не менее 10% дорожного фонда региона для ремонта именно сельских дорог", – приводятся в сообщении слова Воскресенского.
С 2019 по 2024 год в Ивановской области отремонтировали более 2 тысяч километров дорог – в 2,1 раза больше, чем за предыдущие шесть лет. В плане дорожного ремонта на 2025 год – свыше 200 дорожных объектов протяженностью 208 километров.
Маршал Александр Василевский - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Юбилей Александра Василевского: год памяти на малой родине Маршала Победы
Вчера, 15:46
 
Ивановская областьИвановская областьЗаречныйРоссияСтанислав Воскресенский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала