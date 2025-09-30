https://ria.ru/20250930/doroga-2045480608.html

В Ивановской области завершают ремонт пяти сельских дорог

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Ивановской области завершается ремонт пяти дорог к малым и отдаленным населенным пунктам, сообщает пресс-служба облправительства. В текущем году по поручению губернатора Станислава Воскресенского основные ресурсы направлены на приведение в нормативное состояние именно таких объектов. Так, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" раньше срока завершен ремонт дороги Гаврилов Посад – Лычево. По этой дороге общая протяженностью 6,7 километра проходит школьный маршрут, также она обеспечивает связанность с районным центром. Также опережающими темпами ведутся работы на дорогах Двойная Сторожка – Сахтыш – Нельша протяженностью 25 километров, Быстри – Семигорье (12,5 километра), Заволжск – Заречный (7,5 километра), подъезда к деревне Куделино (3,5 километра). Глава региона предложил увеличить со следующего года объемы работ на дорогах к отдаленным и малым населенным пунктам. "Если дороги между городами у нас одни из лучших в России – это все отмечают, кто приезжает к нам в регион, то с сельскими дорогами ситуация плохая. В этой связи считаю правильным ежегодно направлять не менее 10% дорожного фонда региона для ремонта именно сельских дорог", – приводятся в сообщении слова Воскресенского. С 2019 по 2024 год в Ивановской области отремонтировали более 2 тысяч километров дорог – в 2,1 раза больше, чем за предыдущие шесть лет. В плане дорожного ремонта на 2025 год – свыше 200 дорожных объектов протяженностью 208 километров.

