Депутат предложил перечислять в бюджет деньги умерших одиноких людей

Депутат предложил перечислять в бюджет деньги умерших одиноких людей - РИА Новости, 30.09.2025

Депутат предложил перечислять в бюджет деньги умерших одиноких людей

Депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь предложил направлять денежные средства умерших одиноких россиян в бюджет, такое обращение он направил...

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь предложил направлять денежные средства умерших одиноких россиян в бюджет, такое обращение он направил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. "Речь может идти, ни много ни мало, о нескольких сотнях миллиардов рублей, которыми банки бесплатно пользуются годами, а то и десятилетиями. А ведь эти деньги могли бы пойти на социальную поддержку граждан, особенно сейчас, когда бюджет испытывает серьезный дефицит средств", — говорится в пояснительной записке к обращению. Сейчас у банков и брокеров нет обязанности выявлять счета умерших, а законодательного механизма для этого нет. "Закон, определяющий порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность России, до сих пор не принят", — пояснил депутат. Рябоконь призвал разработать алгоритм взаимодействия между кредитными и брокерскими организациями с Росимуществом, ФНС и Федеральной нотариальной палатой по вопросу перечисления в бюджет выморочных средств на счетах таких организаций.

