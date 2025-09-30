https://ria.ru/20250930/deputat-2045461995.html
Депутат предложил перечислять в бюджет деньги умерших одиноких людей
Депутат предложил перечислять в бюджет деньги умерших одиноких людей - РИА Новости, 30.09.2025
Депутат предложил перечислять в бюджет деньги умерших одиноких людей
Депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь предложил направлять денежные средства умерших одиноких россиян в бюджет, такое обращение он направил... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T17:16:00+03:00
2025-09-30T17:16:00+03:00
2025-09-30T22:50:00+03:00
общество
россия
санкт-петербург
эльвира набиуллина
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная нотариальная палата
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь предложил направлять денежные средства умерших одиноких россиян в бюджет, такое обращение он направил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. "Речь может идти, ни много ни мало, о нескольких сотнях миллиардов рублей, которыми банки бесплатно пользуются годами, а то и десятилетиями. А ведь эти деньги могли бы пойти на социальную поддержку граждан, особенно сейчас, когда бюджет испытывает серьезный дефицит средств", — говорится в пояснительной записке к обращению. Сейчас у банков и брокеров нет обязанности выявлять счета умерших, а законодательного механизма для этого нет. "Закон, определяющий порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность России, до сих пор не принят", — пояснил депутат. Рябоконь призвал разработать алгоритм взаимодействия между кредитными и брокерскими организациями с Росимуществом, ФНС и Федеральной нотариальной палатой по вопросу перечисления в бюджет выморочных средств на счетах таких организаций.
https://ria.ru/20250521/scheta-2018146496.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, санкт-петербург, эльвира набиуллина, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная нотариальная палата, центральный банк рф (цб рф), финансы, бюджет, экономика
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Эльвира Набиуллина, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная нотариальная палата, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Финансы, Бюджет, Экономика
Депутат предложил перечислять в бюджет деньги умерших одиноких людей
Депутат Рябоконь предложил перечислять в бюджет деньги умерших одиноких людей