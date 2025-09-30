Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье возбудили дело за осквернение памятника погибшим в СВО - РИА Новости, 30.09.2025
16:08 30.09.2025
В Приамурье возбудили дело за осквернение памятника погибшим в СВО
происшествия
амурская область
тында
россия
следственный комитет россии (ск рф)
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Приамурье по факту осквернения в Тынде памятника погибшим в специальной военной операции воинам, сообщает следственное управление СК по Амурской области. "Следственным отделом по городу Тынде следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области в отношении 39-летней местной жительницы по факту осквернения ей памятника воинам, погибшим в специальной военной операции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243.4 УК РФ (осквернение расположенного на территории Российской Федерации памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что во вторник рано утром злоумышленница уничтожила и повредила входящие в комплекс памятника малые архитектурные формы, в том числе элементы освещения. По данным УМВД, женщина разбила восемь фонарей, установленных у мемориала, перевернула урны и пыталась поджечь венки.
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
