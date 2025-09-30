https://ria.ru/20250930/delo-2045281272.html

Суд приступил к рассмотрению дела экс-замглавы МВД Дагестана о взятках

происшествия

махачкала

россия

республика дагестан

генеральная прокуратура рф

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Перовский суд Москвы приступил к рассмотрению дела бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Изначально дело должен был рассматривать Кировский суд Махачкалы, но Верховный суд РФ по просьбе Генпрокуратуры передал его в московский суд. "Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу, следующее заседание назначено на 14 октября", - сказали в суде. По уголовному делу также проходят бывший подчиненный Исмаилова Далгат Абдулгапуров и другие обвиняемые. Они находятся в СИЗО с ноября 2023 года. По версии следствия, Исмаилов, будучи замглавы МВД Дагестана и руководителем следственного управления, с заместителем Абдулгапуровым и неустановленными должностными лицами получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 миллион рублей за "принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала". Кроме того, как считает следствие, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 миллионов рублей, которые они передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Но после того, как бизнесмен "стал уклоняться от взятых на себя обязательств", высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата" средств. Исмаилов вместе с заместителем дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам, "которые явно выходили за пределы должностных полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства", полагает следствие.

махачкала

россия

республика дагестан

происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, генеральная прокуратура рф