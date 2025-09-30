Рейтинг@Mail.ru
Суд приступил к рассмотрению дела экс-замглавы МВД Дагестана о взятках - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/delo-2045281272.html
Суд приступил к рассмотрению дела экс-замглавы МВД Дагестана о взятках
Суд приступил к рассмотрению дела экс-замглавы МВД Дагестана о взятках - РИА Новости, 30.09.2025
Суд приступил к рассмотрению дела экс-замглавы МВД Дагестана о взятках
Перовский суд Москвы приступил к рассмотрению дела бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T06:19:00+03:00
2025-09-30T06:19:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908179534_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_cbaae42e7aab0d0bbb2952177f56f60b.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Перовский суд Москвы приступил к рассмотрению дела бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Изначально дело должен был рассматривать Кировский суд Махачкалы, но Верховный суд РФ по просьбе Генпрокуратуры передал его в московский суд. "Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу, следующее заседание назначено на 14 октября", - сказали в суде. По уголовному делу также проходят бывший подчиненный Исмаилова Далгат Абдулгапуров и другие обвиняемые. Они находятся в СИЗО с ноября 2023 года. По версии следствия, Исмаилов, будучи замглавы МВД Дагестана и руководителем следственного управления, с заместителем Абдулгапуровым и неустановленными должностными лицами получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 миллион рублей за "принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала". Кроме того, как считает следствие, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 миллионов рублей, которые они передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Но после того, как бизнесмен "стал уклоняться от взятых на себя обязательств", высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата" средств. Исмаилов вместе с заместителем дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам, "которые явно выходили за пределы должностных полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства", полагает следствие.
https://ria.ru/20250930/chinovnik-2045274997.html
https://ria.ru/20250929/sud-2045251320.html
махачкала
россия
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908179534_470:0:3199:2047_1920x0_80_0_0_7a7aeffdfebbf68c5e1029d1262d310e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Генеральная прокуратура РФ
Суд приступил к рассмотрению дела экс-замглавы МВД Дагестана о взятках

Суд приступил к рассмотрению дела экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова о взятках

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Перовский суд Москвы приступил к рассмотрению дела бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Изначально дело должен был рассматривать Кировский суд Махачкалы, но Верховный суд РФ по просьбе Генпрокуратуры передал его в московский суд.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Челябинский чиновник задолго до ареста знал о возбужденном деле
03:49
"Суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу, следующее заседание назначено на 14 октября", - сказали в суде.
По уголовному делу также проходят бывший подчиненный Исмаилова Далгат Абдулгапуров и другие обвиняемые. Они находятся в СИЗО с ноября 2023 года.
По версии следствия, Исмаилов, будучи замглавы МВД Дагестана и руководителем следственного управления, с заместителем Абдулгапуровым и неустановленными должностными лицами получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 миллион рублей за "принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала".
Кроме того, как считает следствие, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 миллионов рублей, которые они передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Но после того, как бизнесмен "стал уклоняться от взятых на себя обязательств", высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата" средств.
Исмаилов вместе с заместителем дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам, "которые явно выходили за пределы должностных полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства", полагает следствие.
Суд - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела Мочальникова
Вчера, 22:11
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала