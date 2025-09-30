https://ria.ru/20250930/dagestan-2045318203.html
В Дагестане задержали людей, планировавших подрыв отдела полиции
В Дагестане задержали людей, планировавших подрыв отдела полиции - РИА Новости, 30.09.2025
В Дагестане задержали людей, планировавших подрыв отдела полиции
Четверо жителей Дагестана планировали совершить подрыв отдела полиции в Буйнакском районе, они арестованы, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 30.09.2025
МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Четверо жителей Дагестана планировали совершить подрыв отдела полиции в Буйнакском районе, они арестованы, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов республики."Советский районный суд города Махачкалы принял решение о заключении под стражу четверых жителей Буйнакска, подозреваемых в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств (ч. 1 ст. 30 ст. 317 УК РФ и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Согласно поступившему в суд материалу, группа лиц по предварительному сговору планировала совершить подрыв отдела МВД в Буйнакском районе", – говорится в сообщении.Отмечается, что для реализации замысла один из подозреваемых приобрел и хранил компоненты для изготовления взрывного устройства.Задержанные арестованы до 25 ноября, уточнили в пресс-службе судов республики.
В Дагестане задержали людей, планировавших подрыв отдела полиции
Четверых жителей Дагестана задержали за подготовку подрыва отдела полиции