На Земле началась самая сильная c начале лета магнитная буря
Наука
 
10:48 30.09.2025
На Земле началась самая сильная c начале лета магнитная буря
Самая крупная за последние три месяца магнитная буря началась на Земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований...
земля
земля, российская академия наук, общество, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, Общество, вспышки на Солнце
Вспышечная активность на Солнце. 26 августа 2025 года
Вспышечная активность на Солнце. 26 августа 2025 года. Архивное фото
Вспышечная активность на Солнце. 26 августа 2025 года. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Самая крупная за последние три месяца магнитная буря началась на Земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний", - сказал он.
По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале.
Специалист отметил, что в прошлый раз явление такого уровня фиксировалось в первый день лета, когда Солнце выбросило крупного протуберанца в сторону Земли.
Ситуация в космическом пространстве около планеты остается непростой из-за воздействия усиленной солнечной активности, добавил он.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
29 сентября, 12:25
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукОбществовспышки на Солнце
 
 
