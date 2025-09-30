https://ria.ru/20250930/burya-2045312477.html

На Земле началась самая сильная c начале лета магнитная буря

На Земле началась самая сильная c начале лета магнитная буря - РИА Новости, 30.09.2025

На Земле началась самая сильная c начале лета магнитная буря

Самая крупная за последние три месяца магнитная буря началась на Земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T10:48:00+03:00

2025-09-30T10:48:00+03:00

2025-09-30T10:48:00+03:00

наука

земля

российская академия наук

общество

вспышки на солнце

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037594103_0:232:1024:808_1920x0_80_0_0_8dd947fc1c87eb4415b8e48c609eb17d.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Самая крупная за последние три месяца магнитная буря началась на Земле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев. "Регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний", - сказал он. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале. Специалист отметил, что в прошлый раз явление такого уровня фиксировалось в первый день лета, когда Солнце выбросило крупного протуберанца в сторону Земли. Ситуация в космическом пространстве около планеты остается непростой из-за воздействия усиленной солнечной активности, добавил он.

https://ria.ru/20250929/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, российская академия наук, общество, вспышки на солнце