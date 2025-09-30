На Земле началась самая сильная c июня магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря категории G3+
Вспышечная активность на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ученые зафиксировали самую мощную за последние три месяца магнитную бурю, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует магнитной буре категории G3+ по пятибалльной шкале", — сказал он.
На Солнце произошла самая сильная за три месяца вспышка
28 сентября, 14:23
По словам специалиста, последний раз буря такого уровня наблюдалась 1 июня. Тогда зарегистрировали прямой удар по Земле крупного солнечного протуберанца.
Сейчас обстановка в околоземном космическом пространстве существенно осложнена из-за влияния повышенной солнечной активности, добавил собеседник агентства.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярным сиянием. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
29 сентября, 12:25