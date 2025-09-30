Рейтинг@Mail.ru
На Земле началась самая сильная c июня магнитная буря - РИА Новости, 30.09.2025
09:42 30.09.2025 (обновлено: 11:12 30.09.2025)
На Земле началась самая сильная c июня магнитная буря
На Земле началась самая сильная c июня магнитная буря - РИА Новости, 30.09.2025
На Земле началась самая сильная c июня магнитная буря
Ученые зафиксировали самую мощную за последние три месяца магнитную бурю, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ученые зафиксировали самую мощную за последние три месяца магнитную бурю, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев. "Регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует магнитной буре категории G3+ по пятибалльной шкале", — сказал он. По словам специалиста, последний раз буря такого уровня наблюдалась 1 июня. Тогда зарегистрировали прямой удар по Земле крупного солнечного протуберанца. Сейчас обстановка в околоземном космическом пространстве существенно осложнена из-за влияния повышенной солнечной активности, добавил собеседник агентства.
земля, российская академия наук
Земля, Российская академия наук
На Земле началась самая сильная c июня магнитная буря

На Земле началась сильная магнитная буря категории G3+

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышечная активность на Солнце
Вспышечная активность на Солнце - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышечная активность на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ученые зафиксировали самую мощную за последние три месяца магнитную бурю, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует магнитной буре категории G3+ по пятибалльной шкале", — сказал он.
По словам специалиста, последний раз буря такого уровня наблюдалась 1 июня. Тогда зарегистрировали прямой удар по Земле крупного солнечного протуберанца.
Сейчас обстановка в околоземном космическом пространстве существенно осложнена из-за влияния повышенной солнечной активности, добавил собеседник агентства.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярным сиянием. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

ЗемляРоссийская академия наук
 
 
Заголовок открываемого материала