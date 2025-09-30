Брюссель хочет поставить Будапешт в уязвимое положение, заявил Сийярто
Сийярто: Брюссель и Загреб хотят поставить Будапешт в уязвимое положение
БУДАПЕШТ, 30 сен - РИА Новости. Брюссель и Загреб хотят поставить Венгрию в уязвимое положение, заставив отказаться от нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба" и перейти полностью на хорватский нефтепровод JANAF, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что Хорватия заинтересована в том, чтобы Венгрия перестала покупать российскую нефть, чтобы хорватский нефтепровод JANAF остался единственным маршрутом венгерского энергоснабжения и Загреб смог еще больше нажиться на этой ситуации, став монополистом. По его словам, испытания последних недель ясно показали, что JANAF не может снабжать Венгрию и Словакию достаточными объемами сырья, а может функционировать только как дополнение к российскому нефтепроводу "Дружба".
"Здесь (в Сербии - ред.) мы имеем дело с ситуацией, когда поставки нефти в страну осуществляются по одному трубопроводу, и эта ситуация наглядно показывает, насколько уязвимо снабжать страну энергоносителями по одному нефтепроводу. Брюссель и Загреб агрессивным давлением хотят поставить Венгрию именно в такое уязвимое положение. В Брюсселе хотят, чтобы поставки в Венгрию осуществлялись только по одному трубопроводу вместо нынешних двух, тем самым нас бы полностью обслуживал только этот единственный транспортный маршрут, хорватские поставщики", - сказал Сийярто на пресс-конференции в сербской Воеводине, которая транслировалась на его YouTube-канале.
Министр подчеркнул, что Будапешт "не позволит никому поставить его в ситуацию полной уязвимости".
"Страна имеет суверенное право решать, где и у кого покупать энергоносители, и мы не откажемся от этого суверенного права. Мы также настаиваем на нашем суверенитете и энергетической безопасности, которая лежит в его основе", - отметил он.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрии негде покупать нефть, кроме России, и виноваты в этом Хорватия и ЕС, поскольку Евросоюз отклонил просьбу Будапешта о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов Юго-Восточной Европы, а Хорватия, вместо увеличения пропускной способности альтернативного нефтепровода, ведущего в Венгрию, подняла плату за транзит в пять раз.
Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не может перестать покупать нефть и газ у России, поскольку не имеет выхода к морю и не располагает инфраструктурой для поставок энергоносителей с других направлений.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.