Рейтинг@Mail.ru
Электроснабжение в Волгоградской области нарушено из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:58 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/bpla-2045283389.html
Электроснабжение в Волгоградской области нарушено из-за атаки БПЛА
Электроснабжение в Волгоградской области нарушено из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 30.09.2025
Электроснабжение в Волгоградской области нарушено из-за атаки БПЛА
Электроснабжение трех населенных пунктов Волгоградской области нарушено из-за атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил глава региона Андрей Бочаров в... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T06:58:00+03:00
2025-09-30T06:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
светлоярский район
волгоград
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Электроснабжение трех населенных пунктов Волгоградской области нарушено из-за атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил глава региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации области. "Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области... В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Бочаров также отметил, что в результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами.
https://ria.ru/20250930/belgorod-2045283259.html
волгоградская область
светлоярский район
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, светлоярский район, волгоград, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Светлоярский район, Волгоград, Андрей Бочаров
Электроснабжение в Волгоградской области нарушено из-за атаки БПЛА

Бочаров: электроснабжение в Волгоградской области нарушено из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Электроснабжение трех населенных пунктов Волгоградской области нарушено из-за атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил глава региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации области.
"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области... В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Бочаров также отметил, что в результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами.
Вид на центральную часть Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Белгороде завершились восстановительные работы после обстрела ВСУ
Вчера, 06:53
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградская областьСветлоярский районВолгоградАндрей Бочаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала