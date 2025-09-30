Рейтинг@Mail.ru
ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры
12:07 30.09.2025 (обновлено: 13:30 30.09.2025)
ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры
ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры - РИА Новости, 30.09.2025
ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры
ЦБ России утвердил новый дизайн банкноты номиналом 1000 рублей, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. ЦБ России утвердил новый дизайн банкноты номиналом 1000 рублей, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом", — сказала она на открытом заседании консультативного совета по банкнотам. Набиуллина добавила, что сейчас активно идет подготовка к презентации купюры, все пожелания россиян были учтены. "Мы очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее очень приятно было держать в руках", — отметила глава ЦБ. Она также пояснила, что на купюру может попасть не один символ, а больше: сколько их будет и какие окажутся на первом плане, определят художники Центробанка. Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей приостановили в 2023 году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России провел народное онлайн-голосование по символам для новой банкноты.
россия
2025
центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, экономика, гознак
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. ЦБ России утвердил новый дизайн банкноты номиналом 1000 рублей, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом", — сказала она на открытом заседании консультативного совета по банкнотам.
Голосование за символ для банкноты завершилось еще в декабре, в нем победил теплоход "Метеор".

Набиуллина добавила, что сейчас активно идет подготовка к презентации купюры, все пожелания россиян были учтены.
«
"Мы очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее очень приятно было держать в руках", — отметила глава ЦБ.
Она также пояснила, что на купюру может попасть не один символ, а больше: сколько их будет и какие окажутся на первом плане, определят художники Центробанка.
Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей приостановили в 2023 году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России провел народное онлайн-голосование по символам для новой банкноты.
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссияЭкономикаГознак
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
