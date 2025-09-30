ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры

https://ria.ru/20250930/banknota-2045332128.html
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. ЦБ России утвердил новый дизайн банкноты номиналом 1000 рублей, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом", — сказала она на открытом заседании консультативного совета по банкнотам. Набиуллина добавила, что сейчас активно идет подготовка к презентации купюры, все пожелания россиян были учтены. "Мы очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее очень приятно было держать в руках", — отметила глава ЦБ. Она также пояснила, что на купюру может попасть не один символ, а больше: сколько их будет и какие окажутся на первом плане, определят художники Центробанка. Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей приостановили в 2023 году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России провел народное онлайн-голосование по символам для новой банкноты.
"Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака
работают над эскизным проектом", — сказала она на открытом заседании консультативного совета по банкнотам.
Голосование за символ для банкноты завершилось еще в декабре, в нем победил теплоход "Метеор".
Набиуллина добавила, что сейчас активно идет подготовка к презентации купюры, все пожелания россиян были учтены.
"Мы очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее очень приятно было держать в руках", — отметила глава ЦБ.
Она также пояснила, что на купюру может попасть не один символ, а больше: сколько их будет и какие окажутся на первом плане, определят художники Центробанка.
Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей приостановили в 2023 году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России провел народное онлайн-голосование по символам для новой банкноты.