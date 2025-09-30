https://ria.ru/20250930/alkogol-2045358681.html

В Ленинградской области проверяют пять складов с алкоголем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Пять складов временного хранения алкогольной продукции проверяют в Ленинградской области после смертельных отравлений суррогатным алкоголем, сообщила региональная прокуратура."По поручению прокурора Ленинградской области 4 городскими прокурорами организованы проверки юридических лиц, осуществляющих услуги по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации изъятых из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в рамках государственного контракта с Росалкогольтабакконтроль", - говорится в сообщении.По данным ведомства, организовано проведение проверок 5 складов временного хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции.Как сообщает прокуратура, в рамках трех расследуемых уголовных дел по фактам смертельных отравлений жителей Ленинградской области суррогатным алкоголем следственными органами продолжается проведение допросов и обысков в местах сбыта и хранения продукции, в том числе на одном из складов временного хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тосненском районе. В настоящее время уже изъято более 5000 литров спиртосодержащей жидкости.В пятницу прокуратура региона сообщала, что несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Сланцевском районе. По данным администрации Ленинградской области, 19 человек умерли от отравления алкоголем за сентябрь, у восьми подтвердили отравление метанолом. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в больнице. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Случаи отравления зафиксировали и в Кингисеппском и Волосовском районах. В воскресенье сообщалось, что в рамках трех расследуемых уголовных дел по фактам отравлений жителей Ленобласти суррогатным алкоголем были задержаны 14 человек.

