Умер актер Геннадий Нилов
Умер актер Геннадий Нилов - РИА Новости, 30.09.2025
Умер актер Геннадий Нилов
Актер Геннадий Нилов, сыгравший в фильме "Три плюс два", скончался на 89-м году жизни, сообщила телеведущая Ника Стрижак. РИА Новости, 30.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Актер Геннадий Нилов, сыгравший в фильме "Три плюс два", скончался на 89-м году жизни, сообщила телеведущая Ника Стрижак. "Ушел из жизни актер Геннадий Петрович Нилов, отец известного актера Алексея Нилова. Завтра ему бы исполнилось 89 лет. В его послужном списке немало ролей, но всей стране он сразу полюбился красивым и строгим физиком из фильма "Три плюс два". Таким его и запомним. Красивым, скромным, достойным", - написала она в своем Telegram-канале. Геннадий Нилов - советский и российский актер, родился в 1936 году в городе Луга Ленинградской области. В возрасте 10 лет он снялся в массовке в советской художественной военной драме "Подвиг разведчика", главную роль в котором исполнил его дядя — Павел Кадочников. В 1959 году окончил актерский факультет Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского (курс Леонида Макарьева) и был принят в штат киностудии "Ленфильм", где сразу получил главную роль (Иван Кондаков) в советском художественном фильме "Человек с будущим". Всесоюзную известность актеру принесла одна из главных ролей в известной советской кинокомедии режиссера Генриха Оганесяна "Три плюс два" (1963 год) - роль физика Степана Сундукова.
