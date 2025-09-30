Рейтинг@Mail.ru
Умер актер Геннадий Нилов - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:11 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/akter-2045460109.html
Умер актер Геннадий Нилов
Умер актер Геннадий Нилов - РИА Новости, 30.09.2025
Умер актер Геннадий Нилов
Актер Геннадий Нилов, сыгравший в фильме "Три плюс два", скончался на 89-м году жизни, сообщила телеведущая Ника Стрижак. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T17:11:00+03:00
2025-09-30T17:11:00+03:00
культура
луга
ленинградская область
павел кадочников
ленинградский театральный институт имени а. н. островского
ленфильм
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045457636_0:10:500:291_1920x0_80_0_0_3c82e1133af9118c98bd92ade055ad53.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Актер Геннадий Нилов, сыгравший в фильме "Три плюс два", скончался на 89-м году жизни, сообщила телеведущая Ника Стрижак. "Ушел из жизни актер Геннадий Петрович Нилов, отец известного актера Алексея Нилова. Завтра ему бы исполнилось 89 лет. В его послужном списке немало ролей, но всей стране он сразу полюбился красивым и строгим физиком из фильма "Три плюс два". Таким его и запомним. Красивым, скромным, достойным", - написала она в своем Telegram-канале. Геннадий Нилов - советский и российский актер, родился в 1936 году в городе Луга Ленинградской области. В возрасте 10 лет он снялся в массовке в советской художественной военной драме "Подвиг разведчика", главную роль в котором исполнил его дядя — Павел Кадочников. В 1959 году окончил актерский факультет Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского (курс Леонида Макарьева) и был принят в штат киностудии "Ленфильм", где сразу получил главную роль (Иван Кондаков) в советском художественном фильме "Человек с будущим". Всесоюзную известность актеру принесла одна из главных ролей в известной советской кинокомедии режиссера Генриха Оганесяна "Три плюс два" (1963 год) - роль физика Степана Сундукова.
луга
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045457636_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_e9e93aec277862b331bc0ec6e935db02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луга, ленинградская область, павел кадочников, ленинградский театральный институт имени а. н. островского, ленфильм, происшествия
Культура, Луга, Ленинградская область, Павел Кадочников, Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, Ленфильм, Происшествия
Умер актер Геннадий Нилов

Актер из фильма "Три плюс два" Геннадий Нилов умер в возрасте 88 лет

© Фото : Союз кинематографистов РФАктер театра и кино Геннадий Нилов
Актер театра и кино Геннадий Нилов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : Союз кинематографистов РФ
Актер театра и кино Геннадий Нилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Актер Геннадий Нилов, сыгравший в фильме "Три плюс два", скончался на 89-м году жизни, сообщила телеведущая Ника Стрижак.
"Ушел из жизни актер Геннадий Петрович Нилов, отец известного актера Алексея Нилова. Завтра ему бы исполнилось 89 лет. В его послужном списке немало ролей, но всей стране он сразу полюбился красивым и строгим физиком из фильма "Три плюс два". Таким его и запомним. Красивым, скромным, достойным", - написала она в своем Telegram-канале.
Геннадий Нилов - советский и российский актер, родился в 1936 году в городе Луга Ленинградской области. В возрасте 10 лет он снялся в массовке в советской художественной военной драме "Подвиг разведчика", главную роль в котором исполнил его дядя — Павел Кадочников. В 1959 году окончил актерский факультет Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского (курс Леонида Макарьева) и был принят в штат киностудии "Ленфильм", где сразу получил главную роль (Иван Кондаков) в советском художественном фильме "Человек с будущим". Всесоюзную известность актеру принесла одна из главных ролей в известной советской кинокомедии режиссера Генриха Оганесяна "Три плюс два" (1963 год) - роль физика Степана Сундукова.
 
КультураЛугаЛенинградская областьПавел КадочниковЛенинградский театральный институт имени А. Н. ОстровскогоЛенфильмПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала