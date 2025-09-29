Рейтинг@Mail.ru
Гросси обсудил с Сибигой ситуацию вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 29.09.2025
20:46 29.09.2025
Гросси обсудил с Сибигой ситуацию вокруг ЗАЭС
ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсудил в понедельник ситуацию вокруг Запорожской АЭС, внешнее электроснабжение которой отсутствует уже пять дней, с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "У нас полная потеря внешнего электроснабжения, это уже продолжается пять дней, и я обсуждал это в пятницу с президентом (РФ Владимиром) Путиным, а сегодня - с министром Сибигой", - сказал Гросси на форуме по безопасности в Варшаве, трансляция велась в YouTube. Как отмечал глава "Росатома" Лихачев еще 15 сентября на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, с каждым днем становится всё более очевидным, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
Гросси обсудил с Сибигой ситуацию вокруг ЗАЭС

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
© РИА Новости
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 29 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсудил в понедельник ситуацию вокруг Запорожской АЭС, внешнее электроснабжение которой отсутствует уже пять дней, с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"У нас полная потеря внешнего электроснабжения, это уже продолжается пять дней, и я обсуждал это в пятницу с президентом (РФ Владимиром) Путиным, а сегодня - с министром Сибигой", - сказал Гросси на форуме по безопасности в Варшаве, трансляция велась в YouTube.
Как отмечал глава "Росатома" Лихачев еще 15 сентября на пленарной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, с каждым днем становится всё более очевидным, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
Гросси назвал перезапуск ЗАЭС нецелесообразным при нынешних обстоятельствах
9 июня, 14:12
