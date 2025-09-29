Рейтинг@Mail.ru
При задымлении в доме в Новочебоксарске пострадали 18 человек
15:44 29.09.2025 (обновлено: 15:51 29.09.2025)
При задымлении в доме в Новочебоксарске пострадали 18 человек
новочебоксарск
происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен — РИА Новости. Восемнадцать человек, в том числе 12 детей, пострадали при задымлении в жилом доме в Новочебоксарске, госпитализированы трое взрослых и десять детей, сообщает минздрав Чувашии."Утром 29 сентября в подъезде дома №6 по улице Речная в городе Новочебоксарск произошло задымление. Пострадали 18 человек, из них 12 — дети. По данным на 14.30, в медицинские организации в состоянии средней степени тяжести госпитализировано 3 взрослых и 10 детей. Все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь", - сообщается в Telegram-канале минздрава республики.Ещё пять пациентов, включая двух детей, после осмотра получают лечение амбулаторно.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются компетентными органами, уточнили в региональном минздраве.
новочебоксарск, происшествия
Новочебоксарск, Происшествия
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен — РИА Новости. Восемнадцать человек, в том числе 12 детей, пострадали при задымлении в жилом доме в Новочебоксарске, госпитализированы трое взрослых и десять детей, сообщает минздрав Чувашии.
"Утром 29 сентября в подъезде дома №6 по улице Речная в городе Новочебоксарск произошло задымление. Пострадали 18 человек, из них 12 — дети. По данным на 14.30, в медицинские организации в состоянии средней степени тяжести госпитализировано 3 взрослых и 10 детей. Все они находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь", - сообщается в Telegram-канале минздрава республики.
Ещё пять пациентов, включая двух детей, после осмотра получают лечение амбулаторно.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются компетентными органами, уточнили в региональном минздраве.
В Новосибирске потушили пожар в торговом центре
© 2025 МИА «Россия сегодня»
