https://ria.ru/20250929/vsu-2045005673.html

Под Северском нашли единственного выжившего в подразделении боевика ВСУ

Под Северском нашли единственного выжившего в подразделении боевика ВСУ - РИА Новости, 29.09.2025

Под Северском нашли единственного выжившего в подразделении боевика ВСУ

Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ взяли в плен при продвижении на северском направлении в ДНР военнослужащего 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ,... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T03:06:00+03:00

2025-09-29T03:06:00+03:00

2025-09-29T03:06:00+03:00

безопасность

донецкая народная республика

северск

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg

ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ взяли в плен при продвижении на северском направлении в ДНР военнослужащего 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, который единственный из своего подразделения остался жив на одном из участков, рассказал РИА Новости сам пленный военнослужащий. "Из шести позиций на каждой позиции нас было до четырех человек. Из всех я остался один и выжил за счет того, что обкладывал блиндаж мешками, наполнял их мелом, каждый день укреплял, отказался выполнять приказы и полностью заложил вход", - сказал агентству военнослужащий. По словам пленного, российские военнослужащие активно атаковали позиции при помощи артиллерии и дронов, единственным способом выжить было отказаться выполнять какие-либо приказы, не выходить из укрытия и заложить вход в блиндаж и саму бойницу. "Позже меня нашли штурмовики и достали из укрытия, получается, спасли от смерти", - заключил военнопленный. Военный эксперт Андрей Марочко 17 сентября отметил РИА Новости, что российские войска продолжают мероприятия по освобождению населенного пункта Северск в ДНР.

https://ria.ru/20250928/vsu-2044994844.html

https://ria.ru/20250928/vsu-2044994097.html

донецкая народная республика

северск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, северск, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины