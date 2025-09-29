https://ria.ru/20250929/vsu-2045005673.html
Под Северском нашли единственного выжившего в подразделении боевика ВСУ
ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ взяли в плен при продвижении на северском направлении в ДНР военнослужащего 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, который единственный из своего подразделения остался жив на одном из участков, рассказал РИА Новости сам пленный военнослужащий. "Из шести позиций на каждой позиции нас было до четырех человек. Из всех я остался один и выжил за счет того, что обкладывал блиндаж мешками, наполнял их мелом, каждый день укреплял, отказался выполнять приказы и полностью заложил вход", - сказал агентству военнослужащий. По словам пленного, российские военнослужащие активно атаковали позиции при помощи артиллерии и дронов, единственным способом выжить было отказаться выполнять какие-либо приказы, не выходить из укрытия и заложить вход в блиндаж и саму бойницу. "Позже меня нашли штурмовики и достали из укрытия, получается, спасли от смерти", - заключил военнопленный. Военный эксперт Андрей Марочко 17 сентября отметил РИА Новости, что российские войска продолжают мероприятия по освобождению населенного пункта Северск в ДНР.
