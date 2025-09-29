https://ria.ru/20250929/virus-2044660702.html

"Быстро не закончится". Европа обеспокоена агрессивным "русским вирусом"

"Быстро не закончится". Европа обеспокоена агрессивным "русским вирусом"

"Быстро не закончится". Европа обеспокоена агрессивным "русским вирусом"

В Европарламенте обвинили заграничные приходы РПЦ в шпионаже в пользу Москвы. По мнению депутатов, русские священники, "работающие на ФСБ", представляют угрозу

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Европарламенте обвинили заграничные приходы РПЦ в шпионаже в пользу Москвы. По мнению депутатов, русские священники, "работающие на ФСБ", представляют угрозу нацбезопасности, так что разумнее всего их депортировать. Куда заведет Старый Свет такая "демократия" — в материале РИА Новости."Большая опасность"Минувшее заседание комитета Европарламента (ЕП) по программе "Щит демократии" неожиданно переросло в разговоры о духовном и возвышенном.Председатель Натали Луазо открыла дискуссию цитатой президента Молдавии Майи Санду. В стране вот-вот должны пройти очередные парламентские выборы, и глава государства решила рассказать о наболевшем на общеевропейском уровне.За неделю до голосования, отчиталась она, власти провели 250 рейдов и задержали десятки людей в рамках расследования предполагаемого плана России по подстрекательству к "массовым беспорядкам" и дестабилизации обстановки в стране. И нередко в эти планы оказывается вовлечена церковь."Вмешательство началось давно и не закончится в день выборов (28 сентября. — Прим. ред.). Это постоянные усилия, разделяющие нас на долгие годы, подобно вирусу, ищущему слабые места в наших организмах", — заявила Санду.На обсуждении "Щита демократии" румынский депутат Василе Динку от себя добавил: выборы в Молдавии станут важным полем битвы, ведь, как и в других восточных странах, действующая в республике Православная церковь пользуется огромным доверием населения и "большая опасность" в том, что она связана с Москвой.Как Ленин училТему решили развить. Сперва заслушали двух докладчиков. Первый, Торнике Гордадзе, профессор французского Института Жака Делора, рассказал о том, как Москва "раскачивает лодку" в соседних Грузии и Армении. И активно использует при этом православных священнослужителей.Посетовал он, что и в его родном Париже не обошлось без "руки Кремля" — мол, Свято-Троицкий собор РПЦ и духовно-культурный центр при нем давно превратились в настоящие "шпионские филиалы ФСБ"."Ленин еще столетие назад писал, что империализм есть последняя стадия капитализма, а война — это последняя стадия империализма. Сейчас православие — это последняя стадия коммунизма, а мы дошли до войны", — многозначительно констатировал исследователь.Председатель Натали Луазо, евродепутат от Франции, всецело разделила печаль соотечественника по этому поводу. Припомнила, что в 2010-м, когда решался вопрос о постройке церкви, Владимир Путин чуть ли не сам выбирал для нее место — чтобы было поближе к правительственным зданиям и Елисейскому дворцу.После с пространной речью о "Путинской концепции духовной безопасности" выступил профессор политологии из Астонского университета Лучиан Леустян. Его доклад был посвящен тому влиянию, что Россия посредством РПЦ оказывает на политическую ситуацию на Украине, в Сербии, Румынии и Болгарии."Зачем Путин в церковь ходит"Тема депутатам понравилась. Оказалось, почти каждому есть что сказать о "происках агентов Кремля в рясах". Так, представитель Чехии Томаш Здеховски заявил: его страна уже несколько лет пытается с помощью законов положить конец рассаднику пропаганды в Карловых Варах, где расположена церковь Святых Петра и Павла — подворье Московского патриархата.Власти республики действительно вели с ним активную борьбу. В августе прошлого года чешское МВД без всяких объяснений аннулировало вид на жительство настоятеля Петропавловского храма протоиерея Николая Лищенюка. Дошло до Конституционного суда — безрезультатно. Клирику лишь указали на "нежелательный" характер его деятельности: якобы "создавал структуру влияния" с целью поддержать сепаратистские настроения в странах ЕС. А вскоре спецслужбы начали масштабное расследование в отношении всех клириков РПЦ в стране."Необходимо открыто заявить, — распалялся на заседании в Европарламенте Здеховски, — что вмешательство России в наши внутренние дела — это дело рук ФСБ и ГРУ, а мы действительно глупы, если не признаем, что Россия использует Православную церковь в гибридной войне.<…> Путин ходит в церковь не потому, что он религиозный человек, а потому, что хочет, чтобы духовенство было на его стороне. <…> Я прихожу к выводу, что нам нужно остановить проникновение России в наше общество".Едва ли не единственным, кто выступил с возражениями, оказался болгарский депутат Петр Волгин. По его словам, в ходе прений звучали ремарки типа "православные более примитивны, чем католики" и "более восприимчивы к кремлевской пропаганде". А кроме того, ощущалась однобокость взглядов: его коллег беспокоила деятельность русских храмов в Европе и ничто другое. Например, наличие в Старом Свете многочисленных мечетей.Происходящее в ЕП он охарактеризовал как целенаправленную атаку на православную веру и заявил, что "у евроатлантистов отныне появился новый любимый враг — православие". Но политика не услышали. Ведь почти сразу же слово взял представитель Австрии Хельмут Брандштеттер. Он, кажется, и поставил жирную точку в вопросе: если клирики РПЦ шпионят, значит, их необходимо депортировать."Неприлично хороший вид"Собственно, эта идея не нова. Пару лет назад кампанию по выселению русского духовенства, аналогичную чешской, пыталась реализовать Болгария. Осенью 2023-го из страны были высланы три священника, среди которых — настоятель русского подворья в Софии архимандрит Вассиан (Змеев). "Ввиду угрозы национальной безопасности", как пояснила местная миграционная служба, клирику предписали в течение суток покинуть республику.Следом Бельгийская епархия РПЦ стала жертвой четвертой ветви власти — СМИ. Одно из изданий открыто раскритиковало правительство за ее финансирование (что странно, ведь по законам страны любая зарегистрированная религиозная организация получает госдотации). А заодно подвесило в воздухе вопрос: оправданно ли вообще пребывание "филиала" Русской церкви в королевстве?"Патриарх Кирилл в Москве благословлял войну и призывал граждан выражать патриотизм, вступая в армию. А РПЦ в Бельгии хранила молчание о вторжении России на Украину", — негодовал автор статьи. В российском посольстве в Брюсселе, продолжал он, на праздновании Дня России среди приглашенных был секретарь Бельгийской епархии и другие священники. Это — явное свидетельство, что местное православное духовенство солидарно с позицией Москвы по Украине. Так что прекращение его финансирования — вопрос стратегической безопасности.Затем подтянулись Скандинавские страны. В конце прошлого года Швеция заметила, что несколько русских храмов находятся в "неприличном" соседстве с объектами ВПК. В частности, приход Казанской иконы Божией Матери в городке Вестерос "представлял собой "потенциальный плацдарм, который можно использовать для сбора информации". К такому выводу пришел эксперт Шведского оборонного университета Маркус Йоранссон. Храм расположен недалеко от военного аэродрома. "Когда силы обороны, — пояснил он, — проводят учения в аэропорту или рядом с ним, <…> они делают это под возможным наблюдением церкви".Чуть ранее соседнюю Норвегию осенило: в свое время РПЦ приобрела несколько земельных участков близ главной военно-морской базы королевского флота Хоконсверн. Как сообщали журналисты, здания стоят пустыми, шторы всегда задернуты, свет не горит даже вечером. Примечательно, что покупка совершена почти десять лет назад — и тогда власти не смущало, что от русских приходов до боевых крейсеров рукой подать."Есть, конечно, возможность установить на куполе храма или звоннице камеру видеонаблюдения, <…> открывается неприлично хороший вид на Хоконсверн", — иронизировала в беседе с журналистами специалист в области критической инфраструктуры Норвежской военно-морской академии Альфа Сефланд Винге. Но подобные обвинения в шпионаже должны быть подкреплены документами."Знать врага в лицо"Религиовед Роман Лункин полагает, что подобными мерами и обсуждениями в Европарламенте политики пытаются консолидировать общество вокруг одной идеи — милитаристской: поддержка Украины, увеличение расходов на оборону и так далее. Граждане же в массе своей относятся к этому не без сомнения."Так что для пущей уверенности евродепутаты постоянно держат перед лицом людей образ врага. Будь то русская культура или Русская церковь", — поясняет эксперт.Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин уверен, что дискуссии о репрессиях в отношении РПЦ вряд ли выйдут за рамки Европарламента и примут форму деклараций или резолюций."Евросоюз — это множество разных стран, — поясняет он. — И отношение к Русской церкви у них тоже разное. В одних, как в Прибалтике, православные верующие — это значимая часть политического электората. В других, как в Западной Европе, это немногочисленные приходы".Кроме того, есть риск создать прецедент: если европейские страны начнут коллективно оказывать давление на РПЦ, другие поместные церкви задумаются, благоприятен ли для них климат в данном регионе. Скорее всего, заключает эксперт, каждое правительство будет решать вопрос о судьбе русского духовенства самостоятельно — предварительно взвесив все за и против.

