https://ria.ru/20230924/bolgariya-1898370560.html

Архимандрит Вассиан рассказал, как его выдворили из Болгарии

Архимандрит Вассиан рассказал, как его выдворили из Болгарии - РИА Новости, 24.09.2023

Архимандрит Вассиан рассказал, как его выдворили из Болгарии

Болгарские власти действовали грубо и не смогли привести факты, подтверждающие обвинения в адрес клириков РПЦ, которых они попросили покинуть Болгарию, заявил... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T20:15

2023-09-24T20:15

2023-09-24T20:15

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Болгарские власти действовали грубо и не смогли привести факты, подтверждающие обвинения в адрес клириков РПЦ, которых они попросили покинуть Болгарию, заявил настоятель подворья РПЦ в Софии архимандрит Вассиан, которого болгарские власти выдворили из страны, в эфире телеканала "Россия 24". Настоятель подворья РПЦ в Софии архимандрит Вассиан (Змеев), секретарь подворья протоиерей Евгений Павельчук и сотрудник подворья (водитель, гражданин Белоруссии) 21 сентября были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть страну, так как они якобы представляют угрозу национальной безопасности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это вопиющим недружественным актом. Русская православная церковь выразила протест против выдворения своих клириков. "Ничто не предвещало такого невероятного развития ситуации. Мы утром совершали литургию. После службы нам позвонили, пригласили в миграционную службу, нас там по сути арестовали. Когда мы спрашивали, какие факты, в чем нас обвиняют, нам отказывались что-либо сказать. По сути дела арест был без предъявления обвинений. Консул РФ (приехал – ред.), когда он потребовал назвать факты, они (болгарские правоохранители – ред.) на повышенных тонах стали говорить: "А почему мы обязаны вам говорить!?". Потом нам сказали: "Или мы вас помещаем в тюрьму, лагерь для беженцев, либо вы немедленно покидаете территорию Болгарии". Мы согласились уехать", - рассказал архимандрит Вассиан. Потом, по его словам, болгарские власти приставили полицейского, который сопровождал группу во время поездки за личными вещами. "Ко мне на квартиру заходил полицейский, смотрел, как я собираю личные вещи в чемодан. Он забрал у меня паспорт и выдал его только на границе. …Мы попросили заехать в храм, я должен был забрать некоторые личные вещи, документы, дать распоряжения. Полиция побоялась повезти нас в храм, потому что собрались люди, журналисты, и мы ездили, пока не стемнеет. Только под покровом ночи нам разрешили по одному зайти в храм. …Сейчас храм не функционирует, я не мог никому поручить управление храма", - рассказал представитель РПЦ. По его словам, приход РПЦ в Софии посещали русские, болгары, украинцы, "храм не вызывал никаких проблем", а у представителей РПЦ сложились хорошие отношения с Болгарской православной церковью. "Как я ни пытался узнать, почему меня выдворили – так и не сказали. Судя по публикациям в СМИ, которые пытались защищать действия властей, нам вменяли в вину то, что мы отстаиваем позицию Русской церкви по расколу на Украине, что мы объясняем, что архиереи (раскольнической – ред.) православной церкви Украины – не архиереи, а самозванцы, самосвяты, которые не имеют апостольской преемственности, а это очень опасно, так как мировое православие может превратиться в секту, где трудно будет определить, где добро, а где зло", - предположил настоятель подворья. Он подчеркнул, что болгарские власти действовали "безосновательно, грубо, унизительно". "Никогда не мог подумать, что православная Болгария, которую русские воины освободили без малого 150 лет назад, так унизительно и оскорбительно выдворит русских священников, без предъявления какой-то существенной вины. Стоит отметить, что благодаря активной позиции Русской церкви тогда, 150 лет назад, и стал возможен освободительный поход (русской армии – ред.) на Балканы, чтобы освободить православных славян от османского ига", - подчеркнул представитель РПЦ. По словам настоятеля, болгарские власти могли отказать гражданину другой страны в пребывании, но "важно, как они это сделали – нарочито, демонстративно, оскорбив, пытаясь создать конфликт, чтобы разорвать отношения". "Но связи Русской и Болгарской церкви – тысячелетние. Пытаются переписать историю, но народ это не принял. Была активная поддержка, сопереживания болгарских православных христиан и духовенства, возмущение по поводу действий властей", - подытожил архимандрит. Ранее иерарх Болгарской православной церкви (БПЦ) митрополит Видинский Даниил выразил сожаление в связи с выдворением из страны архимандрита Вассиана.

https://ria.ru/20230922/bolgariya-1897972510.html

https://ria.ru/20230922/svyaschenniki-1898109511.html

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Варвара Скокшина

болгария, мария захарова, русская православная церковь, болгарская православная церковь, софия (город), россия