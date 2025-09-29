https://ria.ru/20250929/tsentr-2045083995.html
Войска "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
Войска "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 29.09.2025
Войска "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 515 военнослужащих, танк, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:23:00+03:00
2025-09-29T12:23:00+03:00
2025-09-29T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
димитров
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
рубежное
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_620a678f3e3dd1ebe066ad69c0a8c8b7.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 515 военнослужащих, танк, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Красноармейск, Рубежное Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили до 515 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
димитров
красноармейск
рубежное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_08c9630307b25463e57454099ec9de7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, димитров, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), рубежное
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Димитров, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Рубежное
Войска "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 515 боевиков в зоне действия войск "Центр"