https://ria.ru/20250929/tsentr-2045083995.html

Войска "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

Войска "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 29.09.2025

Войска "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 515 военнослужащих, танк, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T12:23:00+03:00

2025-09-29T12:23:00+03:00

2025-09-29T12:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

димитров

красноармейск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

рубежное

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_620a678f3e3dd1ebe066ad69c0a8c8b7.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 515 военнослужащих, танк, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Красноармейск, Рубежное Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили до 515 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

димитров

красноармейск

рубежное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, димитров, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), рубежное