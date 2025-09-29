В Госдуме предложили дифференцировать тарифы на маркировку звонков

Рейтинг@Mail.ru
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил ввести дифференцированные тарифы на маркировку звонков в зависимости от цели совершаемого звонка. Ранее Социологи России подготовили петицию, в которой просят президента РФ Владимира Путина пересмотреть новый пункт закона "О связи", согласно которому вводится обязательная маркировка звонков, поскольку эта услуга для исследовательских организаций будет платной и расходы на телефонные опросы увеличатся в несколько раз. С 1 сентября в России введена обязательная маркировка звонков от организаций - их наименования будут отображаться на экране телефона пользователя, что даст возможность понять, звонит ли сотрудник, например, банка или мошенник. "Мне представляется разумным введение дифференцированных тарифов на маркировку в зависимости от цели совершаемого звонка. Например, полная стоимость для рекламных обзвонов, льготный тариф для исследовательских организаций", - написал он в своем канале на платформе MAX. Депутат добавил, что маркировка звонков – это правильная и необходимая мера, так как граждане должны понимать, что им звонят не мошенники, а представители реальных организаций. "Конечно, стоимость этой услуги нельзя перекладывать на людей, но при этом следует гибче подходить к ценообразованию. Очевидно, что исследовательские компании преследуют не только коммерческий интерес, но выполняют важную функцию для государства и общества", - заключил он.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил ввести дифференцированные тарифы на маркировку звонков в зависимости от цели совершаемого звонка.
Ранее Социологи России подготовили петицию, в которой просят президента РФ Владимира Путина пересмотреть новый пункт закона "О связи", согласно которому вводится обязательная маркировка звонков, поскольку эта услуга для исследовательских организаций будет платной и расходы на телефонные опросы увеличатся в несколько раз.
С 1 сентября в России введена обязательная маркировка звонков от организаций - их наименования будут отображаться на экране телефона пользователя, что даст возможность понять, звонит ли сотрудник, например, банка или мошенник.
"Мне представляется разумным введение дифференцированных тарифов на маркировку в зависимости от цели совершаемого звонка. Например, полная стоимость для рекламных обзвонов, льготный тариф для исследовательских организаций", - написал он в своем канале на платформе MAX.
Депутат добавил, что маркировка звонков – это правильная и необходимая мера, так как граждане должны понимать, что им звонят не мошенники, а представители реальных организаций.
"Конечно, стоимость этой услуги нельзя перекладывать на людей, но при этом следует гибче подходить к ценообразованию. Очевидно, что исследовательские компании преследуют не только коммерческий интерес, но выполняют важную функцию для государства и общества", - заключил он.
