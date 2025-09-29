https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045235403.html

Спецоперация, 29 сентября: российские войска освободили Шандриголово в ДНР

Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Шандриголово в ДНР. Украинские войска потеряли за сутки до 1560 военнослужащих, танк и 13... РИА Новости, 29.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

донецкая народная республика

виктор медведчук

владимир зеленский

дарья морозова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679304_0:197:2802:1773_1920x0_80_0_0_c18ab7a21153d4c3141de31604661634.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Шандриголово в ДНР. Украинские войска потеряли за сутки до 1560 военнослужащих, танк и 13 бронемашин, ПВО сбила ночью 84 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ. ВС РФ освободили Шандриголово в ДНРРоссийская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Шандриголово в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли до 1560 военных и 5 танковУкраинские войска за сутки потеряли до 1560 военнослужащих, пять танков и 13 бронемашин, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение ремонтному предприятию авиационной промышленности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 147 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ПВО сбила ночью 84 украинских БПЛА над РоссиейС 23.00 воскресенья до 07.00 понедельника дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 – над территорией Брянской области, 21 – над территорией Белгородской области, девять – над территорией Воронежской области, девять – над территорией Смоленской области, семь – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Московского региона, три – над территорией Орловской области, один – над территорией Курской области. Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. О доблестях, о подвигах, о славеРядовой Никита Суровцев под вражеским минометным огнем и атаками беспилотных летательных аппаратов ворвался на позиции противника в одном из домов и уничтожил пять украинских боевиков. Производя зачистку здания, рядовой Суровцев вступил в стрелковый бой с группой противника. В ходе боя он уничтожил ещё трех бойцов ВСУ, но получил ранение. Заняв выгодную позицию, Суровцев сумел оказать себе первую медицинскую помощь и продолжил сдерживать контратаки ВСУ до прибытия основных сил, сообщило Минобороны РФ в понедельник. Механик-водитель Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Губер" сумел благополучно вывезти машину и орудие под огнём противника, несмотря на полученное ранение, за что был представлен к ордену Мужества, рассказал РИА Новости его командир с позывным "Добер". Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ взяли в плен при продвижении на северском направлении в ДНР военнослужащего 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, который единственный из своего подразделения остался жив на одном из участков, рассказал РИА Новости сам пленный военнослужащий. По словам пленного, российские военнослужащие активно атаковали позиции при помощи артиллерии и дронов, единственным способом выжить было отказаться выполнять какие-либо приказы, не выходить из укрытия и заложить вход в блиндаж и саму бойницу. ЗаявленияПо меньшей мере 9,8 тысячи человек погибли за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ в ДНР, еще более 16 тысяч человек пострадали, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле слышали о заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности поставок ракет Tomahawk Украине, а ответ Москвы можно будет определять после того, как будут понятны потенциальные угрозы. Вступление Украины в ЕС станет последним гвоздем в гроб этого политического объединения, ни Европа, ни Киев не готовы к этому шагу, поделился мнением в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир. Владимир Зеленский стал жертвой своей же политики и сейчас хочет спрятаться от ее неминуемых последствий, уничтожая по своему же сценарию Европу, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Зеленский, по мнению Медведчука, делает все, чтобы уйти от мирного урегулирования конфликта, поскольку любой возможный мир – это провал его преступной политики, и за него придется отвечать перед украинским народом. Единственный выход из ситуации Зеленский видит в том, чтобы ответственность за свое некомпетентное и преступное управление страной переложить на Россию. По его версии, ситуация обстоит следующим образом: он является настолько гениальным реформатором и руководителем страны, что в Кремле позавидовали, и решили суперуспешную страну уничтожить. Боевое "братство"ВСУ в бою в Малых Щербаках в Запорожской области оставили умирать раненого американского наемника. Бой, в котором был ранен иностранец, состоялся 9 мая, когда отряд спецназа ГУР Украины, в который входил наёмник, пытался атаковать российские позиции в населенном пункте, рассказал РИА Новости штурмовик 5-й роты 2-го батальона 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" с позывным "Увар". Взять в плен наемника бойцам ВС РФ не дали его сослуживцы. По словам "Увара" после того, как американца ранили, по дому, где находились российские бойцы, нанесла удар артиллерия, затем прилетели ударные дроны, которые мешали подойти к наемнику, а также били по позиции, на которой они закрепились. ВСУ нанесли удар с дрона по окруженным солдатам 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, которые пытались сдаться в плен на харьковском направлении. Двое были убиты, одному удалось сдаться, сохранив свою жизнь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. ПриграничьеУкраинские военные за минувшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области 175 раз, два человека погибли, шесть пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 57 населенных пунктов в 13 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 снарядов и зафиксированы атаки 120 беспилотниками, из них 66 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, объекте инфраструктуры, коммерческом объекте, 10 гаражах и 17 транспортных средствах. Он добавил, что Белгород подвергся обстрелам шестью боеприпасами, три человека пострадали, в Валуйском округе выпущен один снаряд и произведены атаки 17 беспилотников. По данным главы области, в Волоконовском районе нанесены удары шести дронов, в Грайворонском округе выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников, погиб мирный житель. В Краснояружском районе девять населенных пунктов подверглись обстрелам 29 боеприпасами и атакам 17 БПЛА, мужчина погиб, боец самообороны пострадал. Над Алексеевским, Старооскольским округами и Корочанским, Красногвардейским районами системой ПВО сбиты 19 беспилотников самолётного типа, уточнил губернатор. ПопаданецОперативники задержали на территории Ростовской области жителя Мариуполя, который, по их данным, служил сержантом в отряде спецназа одного из украинских военизированных националистических объединений, сообщает УФСБ России по региону. По информации ведомства, мужчина добровольно вступил в состав одного из украинских военизированных националистических объединений, чтобы улучшить свое материальное положение, а также по идеологическим соображениям. Проходил службу в звании сержанта в отряде специального назначения на территории села Урзуф недалеко от Мариуполя. Болевые точки ВСУ Вооруженные силы Украины несут значительные потери при попытках переправы через реку Северский Донец в районе населенного пункта Дроновка, где из-за ограниченного количества мест для наведения переправ образовалось подобие "бутылочного горлышка", в котором скапливаются украинские войска, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Заключивших контракт с ВСУ молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет после прохождения двухмесячной подготовки отправляют в зону боевых действий, из которой сообщается о значительных потерях, инструкторы подготавливают их к тому, что каждый день на позиции может стать для них последним, пишет газета Pais, поговорившая с несколькими новобранцами. Только один из трех солдат ВСУ добирается до передовых позиций под Северском, за который идут бои в Донбассе, из-за активности российских дронов, рассказал РИА Новости пленный украинский боец 81-й бригады ВСУ Сергей Бойко. Российские военнослужащие зафиксировали случаи употребления наркотических веществ боевиками ВСУ на константиновском направлении. Запрещённые препараты повышают агрессивность и позволяют украинским боевикам действовать без страха, сообщил РИА Новости военнослужащий подразделения "Шторм" "Южной" группировки войск с позывным "Тефтель".

Освобождение Шандриголово в ДНР Кадры освобождения Шандриголово в ДНР публикует Минобороны России. 2025-09-29T19:57 true PT1M04S

Уничтожение лодки с десантом ВСУ ВСУ пытались перебраться на левый берег Днепра, эта попытка была пресечена, сообщил Сальдо. Одна лодка была уничтожена вместе с десантом на ходу точным попаданием FPV‑дрона. Ещё три подорваны на стоянках сбросами осколочно‑фугасных боеприпасов. 2025-09-29T19:57 true PT0M32S

Уничтожение боевиков ВСУ, заблокированных в районе Клебан-Быкского водохранилища Артиллерия и FPV-дроны Южной группировки войск уничтожили боевиков ВСУ, заблокированных в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщило Минобороны. 2025-09-29T19:57 true PT0M47S

Задержание жительницы Севастополя, которая работала на военную разведку Украины Работавшая на военную разведку Украины жительница Севастополя фотографировала корабли Черноморского флота под видом съемок купающихся, следует из видео ФСБ 2025-09-29T19:57 true PT2M40S

