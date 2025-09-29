https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045010545.html

Марочко сообщил о больших потерях ВСУ в районе Дроновки

29.09.2025

Марочко сообщил о больших потерях ВСУ в районе Дроновки



2025-09-29T04:33:00+03:00

2025-09-29T04:33:00+03:00

2025-09-29T04:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины несут значительные потери при попытках переправы через реку Северский Донец в районе населенного пункта Дроновка, где из-за ограниченного количества мест для наведения переправ образовалось подобие "бутылочного горлышка", в котором скапливаются украинские войска, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Дроновка противник несет большие потери при переправе через реку Северский Донец, на сегодняшний день осталось немного мест, где возможно навести переправу и остаться незамеченным, эта часть реки находится в низине, также там есть разрушенный железнодорожный мост, который уже не используется", — пояснил Марочко. Он добавил, что данный участок представляет собой "бутылочное горлышко", где идет скопление украинских войск, пытающихся переправить провизию, боеприпасы и вывезти раненых. "Сложная местность и разрушенная инфраструктура на данном участке серьезно осложняют действия ВСУ, делая их уязвимыми", - уточнил Марочко. Минобороны РФ в субботу сообщало, что подразделения российской "Южной" группировки войск нанесли поражение ВСУ в районах ряда населенных пунктов ДНР, в том числе в районе Дроновки.

донецкая народная республика

2025

Новости

