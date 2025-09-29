Пушков предупредил о возможной выходке Санду на выборах
Пушков: Санду может отменить результаты выборов, если ее не устроит результат
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду может отменить результаты парламентских выборов, если ей не понравится результат, такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
"С такими кураторами Санду готова пойти на все, вплоть до отмены результатов выборов, если голосование пройдет "не так, как надо"", — написал он, сопроводив комментарий совместным фото молдавского лидера с сыном Джорджа Сороса Алексом.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома после подсчета 93,71% протоколов с избирательных участков, правящая партия "Действие и солидарность" набирает 47,23% голосов, оппозиционный патриотический блок — 26,15%. Оппозиционный блок "Альтернатива" набирает 8,55%, у "Нашей партии" — 6,29%, у оппозиционной партии "Демократия дома" - 5,69% голосов.
Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Давление на оппозицию в Молдавии
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу.