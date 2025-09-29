Пушков предупредил о возможной выходке Санду на выборах

Рейтинг@Mail.ru
01:59 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду может отменить результаты парламентских выборов, если ей не понравится результат, такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале."С такими кураторами Санду готова пойти на все, вплоть до отмены результатов выборов, если голосование пройдет "не так, как надо"", — написал он, сопроводив комментарий совместным фото молдавского лидера с сыном Джорджа Сороса Алексом.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома после подсчета 93,71% протоколов с избирательных участков, правящая партия "Действие и солидарность" набирает 47,23% голосов, оппозиционный патриотический блок — 26,15%. Оппозиционный блок "Альтернатива" набирает 8,55%, у "Нашей партии" — 6,29%, у оппозиционной партии "Демократия дома" - 5,69% голосов.Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.Давление на оппозицию в МолдавииРежим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул.Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу.Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в России и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду может отменить результаты парламентских выборов, если ей не понравится результат, такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
"С такими кураторами Санду готова пойти на все, вплоть до отмены результатов выборов, если голосование пройдет "не так, как надо"", — написал он, сопроводив комментарий совместным фото молдавского лидера с сыном Джорджа Сороса Алексом.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома после подсчета 93,71% протоколов с избирательных участков, правящая партия "Действие и солидарность" набирает 47,23% голосов, оппозиционный патриотический блок — 26,15%. Оппозиционный блок "Альтернатива" набирает 8,55%, у "Нашей партии" — 6,29%, у оппозиционной партии "Демократия дома" - 5,69% голосов.
Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.

Давление на оппозицию в Молдавии

Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу.
Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в России и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
