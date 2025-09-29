https://ria.ru/20250929/rossiya-2045222937.html

Источник рассказал о спекуляциях в СМИ о сотрудничестве Турции с Россией

АНКАРА, 29 сен – РИА Новости. Анкара обращает внимание на многочисленные спекуляции в СМИ вокруг энергетического сотрудничества Турции с Россией после переговоров президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа в Белом доме, в случае необходимости турецкие официальные представители выступят с разъяснениями, а доверять следует исключительно подтвержденной информации, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Ранее Трамп выразил уверенность в том, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры Трампа с Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность прекращения импорта российских энергоресурсов по требованию США, подчеркнул, что Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что Анкара уважает себя и интересы своего народа. "Вокруг этой темы распространяется слишком много спекуляций и откровенно недостоверной информации. В случае возникновения необходимости официальные лица дадут соответствующие комментарии. Следует ориентироваться исключительно на официальные заявления", – отметил собеседник агентства. По данным турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), доля российской нефти в импорте Турции в 2024 году достигла 66%, российского газа — 41%. В этих условиях Анкаре необходимо расширять "корзину альтернативных поставок", пишет газета Ekonomim. Как ранее сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва президента США отказаться от российской нефти политика Анкары не изменилась, однако окончательные выводы возможны только после официальных заявлений.

