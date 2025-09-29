Защита экс-генерала Оглоблина не стала обжаловать приговор о взятках
Защита экс-генерала Оглоблина не обжаловала приговор о взятках на 12 млн руб
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенерал-майор Александр Оглоблин во время оглашения приговора в 235-м гарнизонном военном суде Москвы
Генерал-майор Александр Оглоблин во время оглашения приговора в 235-м гарнизонном военном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Защита бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ Александра Оглоблина не стала обжаловать приговор 235-го гарнизонного военного суда, который назначил ему 9 лет колонии за получение взяток на 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта", рассказал РИА Новости его адвокат Максим Довгань.
"После обсуждения приговора с подзащитным мы решили его не обжаловать, он вступил в законную силу", - заявил адвокат.
В начале сентября 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего генерал-майора Оглоблина к 9 годам колонии строгого режима со штрафом 12,4 миллиона рублей. По версии следствия, Оглоблин получал от представителей "Телты" взятки за покровительство при исполнении госконтрактов с общей суммой более 1,4 миллиарда рублей.
Дело слушалось закрытом режиме. В прениях сторон гособвинитель просил суд назначить 12,5 лет лишения свободы по совокупности преступлений с приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 года. Оглоблин в последнем слове заявил, что признает вину в получении взятки и раскаивается.
Как ранее сообщал адвокат, Оглоблин был не согласен с квалификацией, поскольку уголовное дело появилось после того, как его подзащитный написал явку с повинной, дал показания на других генералов - Халила Арсланова и Вадима Шамарина. Защита настаивала, что Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием.