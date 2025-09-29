https://ria.ru/20250929/rossiya-2045153817.html

Россия ратифицировала протокол о поставках нефти в Киргизию

Россия ратифицировала протокол о поставках нефти в Киргизию - РИА Новости, 29.09.2025

Россия ратифицировала протокол о поставках нефти в Киргизию

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в российско-киргизское межправительственное соглашение о... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T15:25:00+03:00

2025-09-29T15:25:00+03:00

2025-09-29T15:25:00+03:00

россия

киргизия

санкт-петербург

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757362549_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_d4c0bdb4951d8bd3b66c5ba77f92017a.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в российско-киргизское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Протокол подписан в Санкт-Петербурге 20 декабря 2024 года. Он продлевает применение временного периодического таможенного декларирования для поставок нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом из России в Киргизию на период действия соглашения. Это "продиктовано технологическими особенностями процесса транспортировки данным видом транспорта и его таможенного администрирования", следует из пояснительной записки. Протокол временно применяется с 31 декабря 2024 года. Это обусловлено необходимостью с 1 января 2025 года обеспечить декларирование нефти и нефтепродуктов путем подачи временной декларации при их вывозе из России в Киргизию трубопроводным транспортом в соответствии с индикативными балансами, сказано в записке. В рамках индикативных балансов применяется освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин. Межправсоглашение предусматривало применение временного периодического таможенного декларирования лишь в 2019-2024 годах при вывозе из России в Киргизию нефтепродуктов трубопроводным транспортом в соответствии с индикативными балансами на эти годы. Протокол снимает это ограничение.

https://ria.ru/20250927/horvatija-2044778333.html

россия

киргизия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киргизия, санкт-петербург, владимир путин, в мире