Россия ратифицировала протокол о поставках нефти в Киргизию

Россия ратифицировала протокол о декларировании при поставках нефти в Киргизию
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в российско-киргизское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Протокол подписан в Санкт-Петербурге 20 декабря 2024 года. Он продлевает применение временного периодического таможенного декларирования для поставок нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом из России в Киргизию на период действия соглашения. Это "продиктовано технологическими особенностями процесса транспортировки данным видом транспорта и его таможенного администрирования", следует из пояснительной записки.
Протокол временно применяется с 31 декабря 2024 года. Это обусловлено необходимостью с 1 января 2025 года обеспечить декларирование нефти и нефтепродуктов путем подачи временной декларации при их вывозе из России в Киргизию трубопроводным транспортом в соответствии с индикативными балансами, сказано в записке. В рамках индикативных балансов применяется освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин.
Межправсоглашение предусматривало применение временного периодического таможенного декларирования лишь в 2019-2024 годах при вывозе из России в Киргизию нефтепродуктов трубопроводным транспортом в соответствии с индикативными балансами на эти годы. Протокол снимает это ограничение.
