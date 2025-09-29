NIS запросила у США очередную отсрочку санкций

https://ria.ru/20250929/rossija-2045184658.html

БЕЛГРАД, 29 сен – РИА Новости. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) направила минфину США восьмой запрос на отсрочку применения ограничительных мер и новый запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (SDN-лист), сообщила пресс-служба компании. "Компания NIS подала 28 сентября минфину США новый запрос на выдачу особой лицензии, которой откладывается полное применение санкций и делает возможным беспрепятственное осуществление оперативной деятельности. NIS также подала и дополнение запроса на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals). Речь идет о долгосрочном и сложном процессе, а первоначальный запрос отправлен 14 марта этого года", - говорится в сообщении на сайте компании в понедельник. Это уже восьмой подобный запрос от NIS, попавшей в санкционный список США в январе. Предыдущая отсрочка завершалась 26 сентября, но была продлена сначала до 1 октября, а затем до 9 октября. Сербский президент Александр Вучич сказал накануне, что США переносом даты введения санкции на 9 октября выразили уважение Сербии и понимание ее положения. Директор NIS Кирилл Турденёв в письме работникам ранее заверял, что компания обеспечила резервы и имеет "альтернативные пути" для оплаты топлива на заправках в случае введения санкций и отказа банков сотрудничать. США ввели санкции против NIS 10 января, а 12 января тогдашний координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал, что российская сторона должна полностью выйти "Нефтяной индустрии Сербии". Компания 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals). На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о том, что долю в NIS в размере 11,3% приобрело АО "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерняя компания "Газпрома", а сам российский газовый холдинг оставил себе одну акцию NIS. Кроме того, "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций NIS, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.

