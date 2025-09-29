https://ria.ru/20250929/pushkov-2045215776.html

Пушков рассказал, кто выиграет от присоединения Молдавии к ЕС

Пушков рассказал, кто выиграет от присоединения Молдавии к ЕС - РИА Новости, 29.09.2025

Пушков рассказал, кто выиграет от присоединения Молдавии к ЕС

От присоединения Молдавии к Евросоюзу выиграют только её президент Майя Санду и проевропейская элита страны, которых будут финансировать из европейских фондов,... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T18:21:00+03:00

2025-09-29T18:21:00+03:00

2025-09-29T18:22:00+03:00

в мире

молдавия

россия

румыния

майя санду

алексей пушков

мария захарова

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:161:3226:1976_1920x0_80_0_0_12570282e21f66d7bcc502adafda8758.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. От присоединения Молдавии к Евросоюзу выиграют только её президент Майя Санду и проевропейская элита страны, которых будут финансировать из европейских фондов, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. В Молдавии по итогам парламентских выборов голоса распределились почти поровну между правящей партией президента Майи Санду, ориентированной на Запад, и оппозицией, состоящей из нескольких партий, выбирающих путь с Россией. Правящая "Действие и солидарность" (ПДС) набирает 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. Только власти получили перевес за счет диаспоры, проживающей в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов в парламенте будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. Но уже ясно, что правящая партия получит большинство мест в 101-местном законодательном органе, и Молдавию на ближайшие 4 года ждет снова подконтрольный президенту парламент. "Санду и ее партия вели предвыборную кампанию под лозунгом присоединения Молдавии к ЕС, что якобы обеспечит молдаванам пропуск к достатку и благополучию. Но это полная ложь. Выиграют от этого только такие, как Санду и молдавская проевропейская элита, которую будут подкармливать из фондов ЕС и спецфондов Сороса. Основная масса населения не получит ничего", - написал Пушков в своем https://t.me/alexey_pushkov/14178.Политик отметил, что в этом плане показателен опыт Болгарии, которая вступила в ЕС, но остается самой бедной страной в Евросоюзе с самыми низкими зарплатами. "Румыния, также член ЕС, уже потеряла 3,5 миллиона своих граждан, которые уехали на заработки в Западную Европу. И если бы в Румынии все было бы замечательно, стали бы румыны массово поддерживать ( экс-кандидата в президенты Румынии Кэлина – ред.) Джеорджеску и других оппозиционных политиков, да так решительно, что Брюссель еле-еле протащил своего кандидата на последних президентских выборах в Румынии?" – констатировал сенатор. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Не обошлось и в день выборов – оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживает порядка 400 тысяч молдаван, были открыты лишь 2 избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, власти создавали препятствия на участках в Приднестровье – то перекрывали мосты якобы из-за ремонтных работ, то поступали звонки о якобы минировании. Все это вылилось в то, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли чуть более 12 тысяч человек. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045020720.html

https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045208400.html

молдавия

россия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, румыния, майя санду, алексей пушков, мария захарова, евросоюз, совет федерации рф