Пушков рассказал, кто выиграет от присоединения Молдавии к ЕС - РИА Новости, 29.09.2025
18:21 29.09.2025 (обновлено: 18:22 29.09.2025)
Пушков рассказал, кто выиграет от присоединения Молдавии к ЕС
Пушков рассказал, кто выиграет от присоединения Молдавии к ЕС - РИА Новости, 29.09.2025
Пушков рассказал, кто выиграет от присоединения Молдавии к ЕС
От присоединения Молдавии к Евросоюзу выиграют только её президент Майя Санду и проевропейская элита страны, которых будут финансировать из европейских фондов,... РИА Новости, 29.09.2025
в мире
молдавия
россия
румыния
майя санду
алексей пушков
мария захарова
евросоюз
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. От присоединения Молдавии к Евросоюзу выиграют только её президент Майя Санду и проевропейская элита страны, которых будут финансировать из европейских фондов, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. В Молдавии по итогам парламентских выборов голоса распределились почти поровну между правящей партией президента Майи Санду, ориентированной на Запад, и оппозицией, состоящей из нескольких партий, выбирающих путь с Россией. Правящая "Действие и солидарность" (ПДС) набирает 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. Только власти получили перевес за счет диаспоры, проживающей в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов в парламенте будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. Но уже ясно, что правящая партия получит большинство мест в 101-местном законодательном органе, и Молдавию на ближайшие 4 года ждет снова подконтрольный президенту парламент. &quot;Санду и ее партия вели предвыборную кампанию под лозунгом присоединения Молдавии к ЕС, что якобы обеспечит молдаванам пропуск к достатку и благополучию. Но это полная ложь. Выиграют от этого только такие, как Санду и молдавская проевропейская элита, которую будут подкармливать из фондов ЕС и спецфондов Сороса. Основная масса населения не получит ничего&quot;, - написал Пушков в своем https://t.me/alexey_pushkov/14178.Политик отметил, что в этом плане показателен опыт Болгарии, которая вступила в ЕС, но остается самой бедной страной в Евросоюзе с самыми низкими зарплатами. "Румыния, также член ЕС, уже потеряла 3,5 миллиона своих граждан, которые уехали на заработки в Западную Европу. И если бы в Румынии все было бы замечательно, стали бы румыны массово поддерживать ( экс-кандидата в президенты Румынии Кэлина – ред.) Джеорджеску и других оппозиционных политиков, да так решительно, что Брюссель еле-еле протащил своего кандидата на последних президентских выборах в Румынии?" – констатировал сенатор. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Не обошлось и в день выборов – оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживает порядка 400 тысяч молдаван, были открыты лишь 2 избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, власти создавали препятствия на участках в Приднестровье – то перекрывали мосты якобы из-за ремонтных работ, то поступали звонки о якобы минировании. Все это вылилось в то, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли чуть более 12 тысяч человек. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
молдавия
россия
румыния
в мире, молдавия, россия, румыния, майя санду, алексей пушков, мария захарова, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Молдавия, Россия, Румыния, Майя Санду, Алексей Пушков, Мария Захарова, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Пушков рассказал, кто выиграет от присоединения Молдавии к ЕС

Пушков: от присоединения Молдавии к ЕС выиграют Санду и проевропейская элита

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. От присоединения Молдавии к Евросоюзу выиграют только её президент Майя Санду и проевропейская элита страны, которых будут финансировать из европейских фондов, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
В Молдавии по итогам парламентских выборов голоса распределились почти поровну между правящей партией президента Майи Санду, ориентированной на Запад, и оппозицией, состоящей из нескольких партий, выбирающих путь с Россией. Правящая "Действие и солидарность" (ПДС) набирает 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. Только власти получили перевес за счет диаспоры, проживающей в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов в парламенте будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. Но уже ясно, что правящая партия получит большинство мест в 101-местном законодательном органе, и Молдавию на ближайшие 4 года ждет снова подконтрольный президенту парламент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Диктатура Санду стала данностью. Дальше будет хуже
Вчера, 08:00
"Санду и ее партия вели предвыборную кампанию под лозунгом присоединения Молдавии к ЕС, что якобы обеспечит молдаванам пропуск к достатку и благополучию. Но это полная ложь. Выиграют от этого только такие, как Санду и молдавская проевропейская элита, которую будут подкармливать из фондов ЕС и спецфондов Сороса. Основная масса населения не получит ничего", - написал Пушков в своем https://t.me/alexey_pushkov/14178.

Политик отметил, что в этом плане показателен опыт Болгарии, которая вступила в ЕС, но остается самой бедной страной в Евросоюзе с самыми низкими зарплатами.
"Румыния, также член ЕС, уже потеряла 3,5 миллиона своих граждан, которые уехали на заработки в Западную Европу. И если бы в Румынии все было бы замечательно, стали бы румыны массово поддерживать ( экс-кандидата в президенты Румынии Кэлина – ред.) Джеорджеску и других оппозиционных политиков, да так решительно, что Брюссель еле-еле протащил своего кандидата на последних президентских выборах в Румынии?" – констатировал сенатор.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Не обошлось и в день выборов – оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживает порядка 400 тысяч молдаван, были открыты лишь 2 избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, власти создавали препятствия на участках в Приднестровье – то перекрывали мосты якобы из-за ремонтных работ, то поступали звонки о якобы минировании. Все это вылилось в то, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли чуть более 12 тысяч человек.
Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
"Это невероятно". На Западе высказались о ситуации в Молдавии
Вчера, 17:58
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
"Диктатура Санду под видом демократии": как прошли выборы в Молдавии
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.

Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах

Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Getty Images / Andrei Pungovschi

Голосование прошло на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

Голосование на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова

Голосование прошло на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
2 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанк

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, но в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло голосует на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, но в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
3 из 10
© AP Photo / Vadim Ghirda

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

© AP Photo / Vadim Ghirda
4 из 10
© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo
5 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанк

Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

Председатель партии развития и объединения Молдовы Ион Кику с супругой Алёной Кику принимают участие в голосовании на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах

Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
6 из 10
© AP Photo / Vadim Ghirda

Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

Голосование на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова

Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

© AP Photo / Vadim Ghirda
7 из 10
© Getty Images / Andrei Pungovschi

Кроме того, ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии

Кроме того, ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
8 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанк

Избирательные участки работали до 21:00 мск. Выборы признали состоявшимися — в них приняли участие более трети включенных в списки избирателей.

Избирательный участок в Кишиневе

Избирательные участки работали до 21:00 мск. Выборы признали состоявшимися — в них приняли участие более трети включенных в списки избирателей.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие из них называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие из них называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 10

Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Голосование прошло на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
2 из 10

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, но в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
3 из 10

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

© AP Photo / Vadim Ghirda
4 из 10

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo
5 из 10

Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
6 из 10

Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

© AP Photo / Vadim Ghirda
7 из 10

Кроме того, ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

© Getty Images / Andrei Pungovschi
8 из 10

Избирательные участки работали до 21:00 мск. Выборы признали состоявшимися — в них приняли участие более трети включенных в списки избирателей.

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие из них называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
