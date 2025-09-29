https://ria.ru/20250929/proekty-2045149447.html
Работы над восемью проектами молочной отрасли начались в Ивановской области
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Восемь проектов в сфере молочного животноводства строятся или находятся в стадии реконструкции в Ивановской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего за 2025 год было возведено реализовано четыре новых проекта. Как отметил ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, молочное животноводство – одно из самых динамично развивающихся направлений АПК региона. "Эксперты сельского хозяйства утверждают, что мы молочный регион. У нас потихоньку так с вами и получается. В этом году производство молока достигло 70 тысяч тонн. Но это далеко не все. Год еще не закончился, а уже четыре новые фермы ввели, и еще несколько на подходе. Мы уверенно по молоку идем, и хорошо, что переработчик нормальный появился, восстановили молочный завод, рассчитываю, что переработка молока у нас будет увеличиваться", – сказал Воскресенский, его слова приводит пресс-служба правительства. В свою очередь, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Сергей Бубнов отметил, что в отрасли животноводства сохраняется положительная тенденция наращивания объемов производства по всем видам продукции. "Так, за восемь месяцев текущего года производство молока увеличилось на 2,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это стало возможным благодаря реализации новых инвестиционных проектов и росту молочной продуктивности скота", – сообщил Бубнов. Так, за последние восемь лет в СПК "Панинское" Савинского района ввели в эксплуатацию пять животноводческих ферм на 200 голов крупного рогатого скота каждая и телятник на 300 скотомест. Сейчас в хозяйстве завершается реализация очередного инвестиционного проекта – в октябре сельхозпредприятие введет в эксплуатацию новый телятник на 200 голов. На разных этапах строительства и реконструкции находятся еще семь животноводческих комплексов по разведению крупного рогатого скота в Гаврилово-Посадском, Ильинском, Палехском, Пучежском, Родниковском и Савинском районах. Например, в Родниковском районе при поддержке федерального Минсельхоза строится животноводческий комплекс на 1,46 тысячи голов крупного рогатого скота с производственной мощностью 12,6 тысячи тонн молока в год. В новом животноводческом комплексе разместятся доильно-молочный блок с доильным залом на 72 поста по системе "параллель", два коровника на 600 голов, специальное помещение для животных перед отелом. Производственная мощность животноводческого комплекса составит 12,6 тысячи тонн молока в год. Планируемый объем инвестиций – более 2 миллиардов рублей. Под реализацию проекта одобрено два льготных инвестиционных кредита Минсельхоза России на общую сумму свыше 1,8 миллиарда рублей.
