Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге почти сотню мигрантов доставили в полицию - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 29.09.2025 (обновлено: 09:57 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/peterburg-2045035528.html
В Петербурге почти сотню мигрантов доставили в полицию
В Петербурге почти сотню мигрантов доставили в полицию - РИА Новости, 29.09.2025
В Петербурге почти сотню мигрантов доставили в полицию
Почти 100 иностранных граждан доставили в полицию после профилактического рейда на стройплощадках Красносельского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T09:42:00+03:00
2025-09-29T09:57:00+03:00
происшествия
россия
петродворцовый район
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045037586_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d6c49ce41c72cb5aab6cfc1643d60961.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Почти 100 иностранных граждан доставили в полицию после профилактического рейда на стройплощадках Красносельского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга, половину из них ждет аннулирование трудовых патентов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в рамках рейда правоохранители выявили около 300 мигрантов, работавших на строящихся объектах. "Девяносто восемь иностранцев доставили в отделы полиции для дополнительной проверки в связи с отсутствием необходимых документов, подтверждающих законность пребывания и трудовой деятельности. Выяснилось, что 48 мигрантов работали на стройках нелегально, числясь трудоустроенными в других организациях. Миграционной службой решается вопрос об аннулировании их трудовых патентов", - говорится в сообщении. ГУМВД уточняет, что еще у 24 иностранных граждан были выявлены нарушения правил регистрации, они привлечены к административной ответственности. При этом пятерых ждет выдворение за пределы России. Полиция намерена продолжать профилактические рейды для выявления нарушений миграционного законодательства, а также других правонарушений со стороны иностранных рабочих.
https://ria.ru/20250919/migranty-2042831529.html
https://ria.ru/20250729/zhenschina-2032102535.html
россия
петродворцовый район
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Профилактический рейд по стройкам Петербурга
Почти сотню мигрантов доставили в полицию после профилактического рейда по стройкам Петербурга, сообщили в региональном главке МВД. Выяснилось, что 48 мигрантов работали на стройках нелегально, числясь трудоустроенными в других организациях. Миграционной службой решается вопрос об аннулировании их трудовых патентов
2025-09-29T09:42
true
PT3M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045037586_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_637b1c1caef5cef0c41933707dd2fb2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, петродворцовый район, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Петродворцовый район, Санкт-Петербург
В Петербурге почти сотню мигрантов доставили в полицию

В Петербурге после рейда по стройкам почти сотню мигрантов доставили в полицию

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Почти 100 иностранных граждан доставили в полицию после профилактического рейда на стройплощадках Красносельского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга, половину из них ждет аннулирование трудовых патентов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в рамках рейда правоохранители выявили около 300 мигрантов, работавших на строящихся объектах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Всем спасибо, все свободны: мигрантам предложили уехать
19 сентября, 08:00
"Девяносто восемь иностранцев доставили в отделы полиции для дополнительной проверки в связи с отсутствием необходимых документов, подтверждающих законность пребывания и трудовой деятельности. Выяснилось, что 48 мигрантов работали на стройках нелегально, числясь трудоустроенными в других организациях. Миграционной службой решается вопрос об аннулировании их трудовых патентов", - говорится в сообщении.
ГУМВД уточняет, что еще у 24 иностранных граждан были выявлены нарушения правил регистрации, они привлечены к административной ответственности. При этом пятерых ждет выдворение за пределы России.
Полиция намерена продолжать профилактические рейды для выявления нарушений миграционного законодательства, а также других правонарушений со стороны иностранных рабочих.
Задержание женщины, подозреваемой в незаконной легализации 62 мигрантов в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
В Ленинградской области задержали подозреваемую в легализации мигрантов
29 июля, 12:09
 
ПроисшествияРоссияПетродворцовый районСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала