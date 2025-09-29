https://ria.ru/20250929/peterburg-2045035528.html

В Петербурге почти сотню мигрантов доставили в полицию

В Петербурге почти сотню мигрантов доставили в полицию

происшествия

россия

петродворцовый район

санкт-петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Почти 100 иностранных граждан доставили в полицию после профилактического рейда на стройплощадках Красносельского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга, половину из них ждет аннулирование трудовых патентов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в рамках рейда правоохранители выявили около 300 мигрантов, работавших на строящихся объектах. "Девяносто восемь иностранцев доставили в отделы полиции для дополнительной проверки в связи с отсутствием необходимых документов, подтверждающих законность пребывания и трудовой деятельности. Выяснилось, что 48 мигрантов работали на стройках нелегально, числясь трудоустроенными в других организациях. Миграционной службой решается вопрос об аннулировании их трудовых патентов", - говорится в сообщении. ГУМВД уточняет, что еще у 24 иностранных граждан были выявлены нарушения правил регистрации, они привлечены к административной ответственности. При этом пятерых ждет выдворение за пределы России. Полиция намерена продолжать профилактические рейды для выявления нарушений миграционного законодательства, а также других правонарушений со стороны иностранных рабочих.

россия

петродворцовый район

санкт-петербург

происшествия, россия, петродворцовый район, санкт-петербург