В Петербурге почти сотню мигрантов доставили в полицию
2025-09-29T09:42:00+03:00
2025-09-29T09:42:00+03:00
2025-09-29T09:57:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Почти 100 иностранных граждан доставили в полицию после профилактического рейда на стройплощадках Красносельского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга, половину из них ждет аннулирование трудовых патентов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в рамках рейда правоохранители выявили около 300 мигрантов, работавших на строящихся объектах. "Девяносто восемь иностранцев доставили в отделы полиции для дополнительной проверки в связи с отсутствием необходимых документов, подтверждающих законность пребывания и трудовой деятельности. Выяснилось, что 48 мигрантов работали на стройках нелегально, числясь трудоустроенными в других организациях. Миграционной службой решается вопрос об аннулировании их трудовых патентов", - говорится в сообщении. ГУМВД уточняет, что еще у 24 иностранных граждан были выявлены нарушения правил регистрации, они привлечены к административной ответственности. При этом пятерых ждет выдворение за пределы России. Полиция намерена продолжать профилактические рейды для выявления нарушений миграционного законодательства, а также других правонарушений со стороны иностранных рабочих.
Профилактический рейд по стройкам Петербурга
Почти сотню мигрантов доставили в полицию после профилактического рейда по стройкам Петербурга, сообщили в региональном главке МВД. Выяснилось, что 48 мигрантов работали на стройках нелегально, числясь трудоустроенными в других организациях. Миграционной службой решается вопрос об аннулировании их трудовых патентов
