Президент Узбекистана с понедельника вышел в краткосрочный отпуск

ТАШКЕНТ, 29 сен - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с понедельника вышел в краткосрочный отпуск, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов. "Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с 29 сентября 2025 года вышел в краткосрочный трудовой отпуск", - сообщил Асадов в своем Telegram-канале. Ранее Мирзиёев выходил в краткосрочный отпуск на неделю в начале января.

