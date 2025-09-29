Рейтинг@Mail.ru
07:58 29.09.2025
Президент Узбекистана с понедельника вышел в краткосрочный отпуск
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
ТАШКЕНТ, 29 сен - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с понедельника вышел в краткосрочный отпуск, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов. "Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с 29 сентября 2025 года вышел в краткосрочный трудовой отпуск", - сообщил Асадов в своем Telegram-канале. Ранее Мирзиёев выходил в краткосрочный отпуск на неделю в начале января.
в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 29 сен - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с понедельника вышел в краткосрочный отпуск, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с 29 сентября 2025 года вышел в краткосрочный трудовой отпуск", - сообщил Асадов в своем Telegram-канале.
Ранее Мирзиёев выходил в краткосрочный отпуск на неделю в начале января.
В мире Узбекистан Шавкат Мирзиеев
 
 
