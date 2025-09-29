https://ria.ru/20250929/obvinenie-2045095742.html

Директору канатной дороги на Эльбрусе предъявили обвинение

НАЛЬЧИК, 29 сен - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение директору и главному инженеру канатной дороги на Эльбрусе по уголовному делу о гибели трех человек, сообщило в понедельник СУСК РФ по Кабардино-Балкарии. Глава КБР Казбек Коков 12 сентября сообщил, что на горе Эльбрус произошла авария на однокресельной канатной дороге, эксплуатантом которой является частная компания ООО "МКД Эльбрус". Предварительная причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. В результате погибли три человека, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что это пожилой житель Кабардино-Балкарии, женщина из Дагестана 1990 года рождения и житель Москвы 1967 года рождения. По информации регионального МЧС, с канатной дороги были эвакуированы 35 человек. Минздрав КБР сообщил, что пострадавших среди эвакуированных нет, один человек направлен в больницу на диагностику. Региональное СУСК РФ возбудило по данному факту уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух и более лиц" УК РФ. По делу на два месяца были арестованы подозреваемые: директор и главный инженер ООО "МКД Эльбрус". "В рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть и травмирование граждан на канатно-кресельной дороге на горе Эльбрус, следователь предъявил обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ директору и главному инженеру ООО "МКД Эльбрус", - говорится в сообщении. Уточняется, что обвиняемые отвечали за обслуживание оборудования и безопасность услуг. "По версии следствия, директор и главный инженер ООО "МКД Эльбрус" не обеспечили надлежащее обслуживание оборудования эксплуатируемой канатно-кресельной дороги на горе Эльбрус, в результате чего 12 сентября 2025 произошла авария, в ходе которой погибли трое и получили различные травмы одиннадцать граждан", - отметили в ведомстве. Суд также наложил арест на семь объектов недвижимости обвиняемых.

