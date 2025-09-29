https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045224857.html

Режим Санду ведет Молдавию к утрате суверенитета, заявила Матвиенко

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Каждый новый день режима президента Молдавии Майи Санду будет приближать страну к окончательной потере суверенитета, народ Молдавии этого не заслуживает, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В Молдавии по итогам парламентских выборов голоса распределились почти поровну между правящей партией президента Майи Санду, ориентированной на Запад, и оппозицией, состоящей из нескольких партий, выбирающих путь с Россией. Правящая "Действие и солидарность" (ПДС) набирает 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. Только власти получили перевес за счет диаспоры, проживающей в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов в парламенте будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. Но уже ясно, что правящая партия получит большинство мест в 101-местном законодательном органе, и Молдавию на ближайшие четыре года ждет снова подконтрольный президенту парламент. "И каждый следующий день режима Санду в Кишиневе будет приближать Молдавию к окончательной утрате суверенитета. Народ Молдавии этого не заслуживает", - написала Матвиенко в своём Telegram-канале.Парламентарий отметила, что за минувшие выходные стало полностью очевидным, что у Санду и её режима нет и не будет никакой поддержки в стране. "К сожалению, для народа Молдавии, теперь, ожидаемо, Санду вообще станет антинародным политиком. Такова логика пути, которым она идет. После наглой, грязной имитации выборов ее избиратели и работодатели находятся исключительно в Брюсселе", - констатировала политик. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Не обошлось без них и в день выборов – оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживает порядка 400 тысяч молдаван, были открыты лишь 2 избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, власти создавали препятствия на участках в Приднестровье – то перекрывали мосты якобы из-за ремонтных работ, то поступали звонки о якобы минировании. Все это вылилось в то, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли чуть более 12 тысяч человек. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

